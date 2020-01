Miguel A. Bastenier: 'Es el fracaso de la UE'

El conocido analista internacional Miguel Ángel Bastenier considera que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es resultado de una histórica oposición a una Europa unificada, por lo que significa una derrota "simbólica" para la UE y reconoce que la victoria del Bretix puede ser contagiosa.



¿Qué beneficios puede traer al Reino Unido esta decisión?

Económico, ninguno, si acaso todo lo contrario. Podrán negar la entrada a los trabajadores extranjeros, pero no está nada claro que eso vaya a ser un beneficio económico.



¿Cuáles cree que son las principales causas por las que este país decisión salir de la UE?

A medida que avanza la idea de Europa, aunque últimamente no avanza nada, dejamos todos de ser un poco españoles, alemanes, franceses etc, para adquirir un primer vestigio de algo indefinible que podríamos llamar identidad europea, y los ingleses, porque esto es un asunto inglés no británico, por su historia, su oposición secular, desde la ruptura religiosa con Roma de 1534, a una Europa unificada y hegemónica, aunque fuese con su modesta participación, no quieren dejar de ser lo que eran. Lo que ocurre es que ya no lo son ni pueden volver a serlo. Ni imperio, ni relación especial con EEUU, únicamente la soledad insular del Atlántico norte.



¿Qué consecuencias puede tener esta decisión en el futuro de la Unión Europea?

Hay un efecto contagio y la extrema derecha de varios países miembros, Francia, Italia, Holanda, están ya pidiendo referéndum. Pero, sobre todo, es una catástrofe en el terreno de lo simbólico. Es el fracaso de la Unión Europea porque ¿cómo se puede hacer Europa sin la gran nación anglosajona?, aunque todo parezca indicar que tampoco se podía hacer con el Reino Unido.



¿Cree usted que otros países de la UE pueden tomar la misma decisión que el Reino Unido?

No creo, pero el peligro existe y ya he mencionado algunos casos.

Pero, finalmente, una reserva. Para negociar la ruptura se calcula un mínimo de dos años y para desentrañar la madeja de las relaciones económicas y políticas del Reino Unido con la UE la cosa se puede alargar hasta 10. Y en ese tiempo, otro gobierno puede celebrar un nuevo referéndum, si está seguro de que va a ganarlo y sería como volverá empezar.