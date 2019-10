Gobierno prohíbe viajes y uniformes escolares

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que se ha emitido la Resolución 001 que dispone, entre otras cosas, la prohibición de uniformes para los colegiales y los viajes de promoción.



Cabe recordar que el pasado año se lamentó la muerte de ocho estudiantes potosinos que se ahogaron en un río del Trópico cochabambino, cuando participaban de un viaje de promoción.



“Cualquier aspecto vinculado a un viaje pasa a ser responsabilidad de los padres, madre y tutores, por lo tanto, no pueden las autoridades educativas, promover o involucrarse en la organización de viajes de promoción”, señaló el ministro, en una rueda de prensa.



Dijo también que se no se puede obligar a los estudiantes a vestir uniforme, tanto en ropa como en material educativo.



Edad y cobros

?

El Gobierno ha dispuesto que los niños que deben ser inscritos al primer curso del nivel inicial o pre- kínder, sean todos aquellos que hayan cumplido cuatro años hasta el 30 de junio y de cinco años para el segundo curso del nivel inicial (kínder), cumplidos al 30 de junio.



La norma también prohíbe cualquier tipo de cobros, ya sea por concepto de plazas, matrícula, materiales educativos o derechos de ingreso de los estudiantes a las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio.



“En el caso de que los padres, en asamblea, tomarán la decisión de realizar un cobro como contribución, esta debe tener la aprobación de una Asamblea y obviamente un acta firmada por todos y vinculada a un proyecto, es decir no debe ser arbitrario”, explicó Aguilar.



Inicio de clases

?

El inicio de clases está previsto para el 2 de febrero. Las inscripciones comenzarán el 19 de enero. El director departamental de Educación, Salomón Morales, ya había explicado a EL DEBER, en diciembre de 2014, que en aquellos colegios donde de registre elevada demanda de cupos, se realizará un sorteo.