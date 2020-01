El Gobierno y la CAO apuran fondo pese a rechazo de COB

Pese al rechazo de los jubilados, de la COB y otros sectores sociales, el Gobierno, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cainco y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) cierran filas por el fondo de apoyo al agro por $us 150 millones, el cual se caracterizará por usar el 1% del fondo de pensiones.



Así lo afirmaron ayer el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y el presidente de la CAO, Julio Roda, durante una reunión que sostuvieron en instalaciones de la Fexpocruz.

El argumento es que los recursos permitirán expandir la frontera agrícola del país, garantizará la seguridad alimentaria y el cumplimiento de la agenda 2025.



Cocarico fustigó a los sectores que se oponen a la creación del Fondo pues dijo que se trata de recursos que no se mueven. “Las AFP tienen mucho dinero, son recursos que no se están moviendo y que pueden perder su valor. Tenemos que apoyar al agro para brindar seguridad alimentaria. Además estamos ganando más intereses. En todo crédito hay un riesgo, pero aquí se ha adoptado una metodología que garantiza la devolución”, señaló.



Aseguró que el 60% de la cartera de las AFP está en el sector privado y el 40% en el sector público. En ese marco, dijo que se avanza en la norma y que en una semana se puede aprobar el decreto supremo.

En torno al rechazo de la COB y los jubilados, les pidió no dejarse manipular por los políticos opositores y recordó que los recursos de las AFP siempre se han invertido.



El crédito que obtendrán los agricultores permitirá que inviertan en maquinaria, riego e insumos para que Bolivia se autoabastezca de alimentos en los próximos años.



Privados avanzan



El presidente de la CAO, Julio Roda, afirmó que la creación del Fondo sigue su curso y que en unos días más será aprobado por el primer mandatario.

Reiteró que este fondo es para pequeños y medianos productores y que los créditos que se entreguen generarán más rentabilidad para los jubilados. “El 30% de los 150 millones de dólares serán puestos por la agroindustria y será responsable y actuará como agente de retención. Está blindado y no hay posibilidad de pérdidas”, aseguró.

Mientras tanto, el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, descartó que usar los recursos del fondo de pensiones sea un riesgo y que sea a fondo perdido, tomando en cuenta que estará normado, además se devolverá ese dinero más sus intereses y cumplirá su objetivo, que es generar rentabilidad.

“Estos $us 150 millones implica el 1% de los fondos que están establecidos en la Ley de Pensiones y se puede ampliar hasta un fondo de 5%", precisó Nostas.

Jorge Arias, titular de la Cainco, declaró que el crédito será controlado y auditado permanentemente por la Autoridad del Sistema Financiero y las AFP.

El rechazo



Las repercusiones de distintos sectores siguieron por segundo día consecutivo y no se descarta que los trabajadores rechacen la propuesta durante el ampliado nacional de la COB, que se realizará en Sucre. Ayer, los mineros fueron los primeros en llegar.



El Comité Ejecutivo de la COB rechazó la utilización del fondo en inversiones para el sector agropecuario a los que consideran un sector de ‘alto riesgo’. Una resolución de la entidad a la que tuvo acceso EL DEBER anticipa el pedido de la COB al Gobierno para que deje sin efecto el plan y además califica de abusiva la decisión gubernamental pues supuestamente favorece a los ‘patrones’.

¿Inconstitucionalidad?

Parlamentarios opositores analizan interponer una acción de inconstitucionalidad contra el uso del Fondo de Pensiones.

Las diputadas Jimena Costa y Lourdes Millares coincidieron en que la decisión de disponer el 1% del Fondo de Pensiones para créditos al agro es un riesgo a la jubilación de los trabajadores