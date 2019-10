Raúl Castro le exige a EE.UU. cesar el bloqueo para continuar el diálogo

El presidente de Cuba, Raúl Castro, exigió este miércoles a Estados Unidos poner fin al bloqueo contra la isla para avanzar al restablecimiento de relaciones, en su primera declaración tras la reunión bilateral de alto nivel celebrada hace una semana en La Habana.



"El problema principal no ha sido resuelto, el bloqueo económico, comercial y financiero, que provoca enormes daños humanos y económicos y es una violacion del derecho internacional, debe cesar", afirmó Castro en su discurso ante el plenario de la Cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), que se celebra en Costa Rica.



Castro había anunciado a finales del mes de diciembre de 2014 que se había acordado un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos para abrir un camino que permita el restablecimiento de relaciones diplomáticas e incluso el intercambio de embajadores.



"No se debe pretender que Cuba tenga que renunciar a sus ideales de independencia y justicia social, no vamos a ceder ni un milímetro en la defensa de la soberanía nacional. No aceptaremos ninguna presión de los Estados Unidos en asuntos internos", dijo el mandatario.



Según Castro, su país está dispuesto a negociar con los Estados Unidos, pero bajo un marco de igualdad "basado en el respeto a las diferencias y la cooperación en temas de interés común", mencionó Castro.