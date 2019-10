Envían a Cristina Choque a la cárcel por Zapata

Cristina Choque será remitida a la cárcel de mujeres de Obrajes, en La Paz, por decisión del juzgado tercero de instrucción en lo penal. La ex jefa de la Unidad de Gestión Social, del ministerio de la Presidencia, es acusada por incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y uso indebido de bienes del Estado.



La "amiga" de Gabriela Zapata, ex novia de Evo Morales, como la describió en días pasados el vicepresidente Álvaro García Linera, era presuntamente quien puso a disposición de la empresaria los ambientes de ese despacho, un vehículo y le entregó dinero.



En la víspera el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó que la ex gerente de la empresa CAMC ingresó más de 40 veces a esas oficinas, que dependen del ministerio de la Presidencia. Además se presume que Choque puso a disposición de Zapata un vehículo y mando a entregarle dinero.



Choque abandonó las oficinas judiciales alegando que es inocente y que el Ministerio Público no logró probar, en la audiencia, los delitos de los que se la acusa. Adelantó que apelará la decisión porque tiene una hija en etapa de lactancia.



El ministro Juan Ramón Quintana admitió ayer que las oficinas de Gestión Social eran utilizadas para "negocios turbios" entre Choque y Zapata, quien presuntamente se reunía con empresarios privados en esas dependencias.



Se espera que en los próximos minutos se defina la situación de Jimmy Morales, conductor que entregó 30.000 dólares a Zapata. Ayer el sujeto explicó que solo cumplió lar ordenes que le dio Choque, quien fue aprehendida el pasado lunes.