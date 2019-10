Trump aceptará hoy la candidatura presidencial

Donald Trump pronunciará este jueves el más importante discurso de su corta vida política con miras a salvar un fracturado Partido Republicano y convencer a los estadounidenses de que es digno de la Casa Blanca, al cierre de una accidentada convención partidista.



Trump, el magnate de bienes raíces de 70 años, hablará ante los delegados en la Convención Nacional Republicana en Cleveland (Ohio) para aceptar formalmente la candidatura del partido a la presidencia de Estados Unidos.



Pero antes que los globos con los colores azul, blanco y rojo caigan sobre la tarima del Quicken Loans Arena de Cleveland, Trump debe probar a los estadounidenses que merece la Casa Blanca y es capaz de ser un comandante en jefe confiable.



El senador Ted Cruz, finalista en las primarias republicanas, esperó hasta el miércoles para consumar su venganza al negarse a respaldar explícitamente al empresario, llamando en cambio a los electores a votar "por su conciencia". Los delegados respondieron con abucheos.



El discurso de Cruz fue "deplorable", dijo Mary Balkema, una delegada de Michigan.



"Estábamos realmente esperando de él que mostrara unidad y apoyara al candidato, lo que no hizo. Creo que fue el más largo abucheo que he escuchado públicamente, fue realmente vergonzoso", comento la delegada.



"No cumplió su promesa", reclamó Trump en Twitter, en referencia al compromiso de los 17 aspirantes presidenciales republicanos de que apoyarían al ganador de las primarias, fuese quien fuese.



Polémicas en la convención



La discurso de Cruz no fue el único incidente.



La jornada inaugural vio una rebelión de delegados antiTrump, mientras el discurso de su esposa Melania, era objeto de una polémica de plagio, luego que surgieron indiscutibles similitudes con un discurso de 2008 de Michelle Obama.



"Fue mi error", dijo dos días después una integrante de la campaña de Trump, reconociendo haber usado frases de la primera dama.



La selección del gobernador Mike Pence como compañero de fórmula y candidato a la vicepresidencia debía servir para limar asperezas con los conservadores y unificar el partido.



Pence, de 57 años, conocido por sus posturas antigay y antiaborto pero prácticamente un desconocido a nivel nacional, hizo su labor entusiasmando a los votantes con un convencional discurso de aceptación el miércoles.



A lo largo de la convención, la familia de Trump se subió al escenario para presentar un retrato del Donald padre y esposo, mientras una serie de dirigentes republicanos arremetieron contra su rival demócrata, denunciando a Hillary Clinton como una mentirosa que debe ir presa.



Trump lanzó su candidatura hace 13 meses en sus oficinas de Nueva York, declarando que los inmigrantes mexicanos indocumentados eran violadores y narcotraficantes. Entonces su nominación parecía imposible, incluso un chiste de los programas de humor.



Su campaña ha desafiado las normas políticas: insultando a inmigrantes y a musulmanes, ignorando el sistema de campaña oficial y prefiriendo la cobertura gratuita de los medios.