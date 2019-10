Las 12 series más populares de la historia

La agencia de noticias internacionales CNN publicó este lunes una lista de las 12 series de televisión más populares de la historia, basada en las programaciones que las mantuvieron durante largas temporadas al aire sin bajar su rating.



"Los seguidores son un punto importante para determinar si un programa es realmente exitoso o no", según el portal sobre celebridades The Richest, que manifiestan que el público es quienes representa toda una referencia en su día a día.



El listado publicado por CNN destaca también dos series originales de Netflix, el servicio de streaming, que lleva relativamente poco tiempo en la pantalla chica.



1. I Love Lucy. Fue una serie estadounidense que se emitió durante la década de los 50, considerada la más vista. Por eso, el programa protagonizado por la actriz Lucille Ball encabeza la lista de los más populares de la historia.

2. Los Simpson. La familia amarilla de la televisión lleva más de 25 temporadas al aire. Su éxito es tal que hasta tiene su propia sección de atracciones en los parques de diversiones de los estudios Universal.

3. Saturday Night Live. El humor negro de este programa de sketches llegó a la pantalla en 1975 y recientemente celebró sus 40 temporadas con más de 785 episodios al aire.

4. Padre de Familia. Se trata de una de las comedias animadas más exitosas del imperio Fox, a pesar de que la tuvo que cancelar durante dos años en 2001.



Las altas ventas de productos promocionales y Dvds orillaron a la cadena a traerlo de vuelta a la pantalla chica.



5. Friends. La historia de un grupo de seis amigos con características muy diferentes mantuvo a la serie en lo más alto del ráting durante muchos años. Sus 10 temporadas fueron un éxito, incluso hasta ahora, donde la cadena Warnes aún transmite los capítulos de la famosa comedia que inició en la época de los 90.

6. House of Cards. Es la historia del despiadado político Frank Underwood. Su lugar en el ranking es muestra de que cerrar un acuerdo con uno de los cineastas más reconocidos como David Fincher tiene sus beneficios. La serie estrenó su tercera temporada y planea la siguiente etapa del drama que gira alrededor de la política en la Casa Blanca.

7. Orange Is The New Black. Es un programa basado en la novela de Piper Kerman, “Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison”. Ha ganado 12 estatuillas Emmy y tiene un acuerdo de producción hasta 2016.



8. Game of Thrones. Generalmente, el sello HBO es sinónimo de éxito, y así sucedió con esta serie que pasó de ser un “best seller” literario a uno de los más vistos y mejor vendidos en televisión. La popularidad llevó al gigante de la televisión a romper diversos récords de audiencia.

9. Mad Men. Perteneciente al género de drama de época, fue creada y producida por Matthew Weiner. La serie que acaba de finalizar dejó huella en la historia de los programas de televisión más populares. El drama atesora 19 reconocimientos y es considerado uno de los más exitosos que jamás se haya creado.





10. Breaking Bad. AMC utilizó una fórmula segura para atrapar a los espectadores al adentrarse en el oscuro mundo de la producción de metanfetaminas. El programa salió al aire en 2008 y se mantuvo hasta 2013. Su polémica historia le otorgó más de 29 premios y un lugar entre las series más vistas de la historia.

11. Modern Family. El show fue exitoso desde su primer capítulo con más de 2.6 millones de espectadores en Estados Unidos, y ahora genera al menos 2 millones de dólares por episodio.

12. Los Soprano. Antes de Breaking Bad estaba esta serie sobre la mafia italoestadounidense que se mantuvo al aire desde 1997 hasta 2007.



La muerte de su protagonista James Gandolfini en 2013, quien interpretó a Tony Soprano en la serie, conmocionó a los fanáticos.

