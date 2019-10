Bloqueada la vía a El Torno por pugna masista

La carretera Santa Cruz- El Torno se encuentra bloqueada desde las 11:00 de este viernes. Un grupo de simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), que rechaza la reelección del alcalde Bernardo Cruz, también oficialista, y apoya la candidatura de Eusebio Amador a la Alcaldía torneña, instaló el corte de la vía, ubicada a 32 kilómetros de la capital cruceña.



Eusebio Amador, que es el candidato que postula un bloque del oficialismo, aseguró a EL DEBER, desde el lugar del bloqueo, que no se moverán mientras que la dirigencia nacional reconozca su postulación a la Alcaldía de esa ciudad.



“Hay un manoseo de las autoridades nacionales, lo que queremos es que se respete esa plancha que está conformada por 13 sectores, porque esta es la decisión que ha salido de un ampliado político”, dijo Amador.



El dirigente aseguró que el bloqueo se masificará porque “está llegando gente del campo” para sumarse a la medida de presión.



Por su parte el concejal de MAS, Norberto Borda, explicó que si bien el ampliado al que hace mención Amador sí se realizó “hubieron contradicciones” que impidieron que todos los sectores del MAS participen del encuentro.



La dirigencia nacional del MAS decidió que Bernardo Cruz, actual alcalde, postule a la reelección.



Aunque la decisión aún no es definitiva debido al estallido del conflicto interno, según reconoció Borda a EL DEBER. “Aún no hay candidato”, aseguró.



Borda decidió apartarse del conflicto y declinó su candidatura a la reelección como concejal y mantiene la esperanza de una salida pacífica.



“No tengo ninguna aspiración y mi candidatura la he puesto a un lado por la unidad del partido. El municipio de El Torno va a superar este conflicto, y quiero pedir disculpas por la medida que no es la adecuada”, aseguró´.