Área para la reubicación queda en duda

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, explicó ayer por la mañana el proyecto que tenía para la reubicación de los ‘mañaneros’. Por la noche, luego del acuerdo con los gremiales, indicó que en este espacio no se asentaría ningún comerciante.



El lugar que pensaba ser entregado para los ‘mañaneros’ está en el camellón del quinto anillo, entre las avenidas Tres Pasos al Frente y Cumabi, zona conocida como av. El Trillo. Allí está ubicada el área de equipamiento terciario, que tiene capacidad para 2.500 puestos.

El proyecto, denominado Paseo comercial de servicio municipal, está contemplado en el Plan Operativo Anual 2016. La Secretaría de Parques y Jardines se encargaría de ejecutar la obra, de la que no se precisó el costo y tampoco se dijo cuál es la extensión del terreno. Además de puestos de venta, el proyecto incluye estacionamiento, guardería, servicios básicos y seguridad.



Son 10.000 gremiales

Sosa informó de que, de acuerdo con el censo que se ha llevado a cabo, son 10.000 los gremiales que venden productos en ferias transitorias y unos 19.000 los que están en mercados y centros de abasto conocidos. También indicó que se continuará con las acciones para ordenar la ciudad y no se permitirán asentamientos en espacios públicos.



Pavimentarán la Jorori

Por otro lado, se informó de que a partir de la próxima semana la calle Jorori será pavimentada y que una vez finalizados los trabajos no se permitirán asentamientos de comerciantes