La Aduana denuncia falsas páginas de remates

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, informó de que existen páginas en internet, como www.remateszf.es.tl y www.zofracobija.com, que se dedican a engañar y estafar a la población anunciando supuestos remates aduaneros y entrega de productos subastados por vía aérea.



"Básicamente son dos páginas web, estamos identificando los IPs de estas páginas falsas y ambas estarían operando en Cobija. No se sabe el origen de estas páginas, sin embargo están utilizando el nombre de Zona Franca Cobija. La Aduana no va enviar la mercancía a ningún lado, la persona tiene que recoger la mercancía que se ha adjudicado. No existe esa posibilidad de que les van a enviar por vía aérea o terrestre, de ninguna manera", dijo Ardaya.



La titular de la aduana agregó que ya existen cerca de 10 víctimas por este tipo de remates falsos y alegó que esas subastas se realizan dos veces al año, donde se ofrecen 1.047 lotes de productos para los cuales los ofertantes llegan a 1.297, sólo en 72 horas.



Ardaya también afirmó que estas páginas incluso cuelgan videos de la Aduana para hacer creer que son un sitio oficial.



Recordó a la población que sólo hay un portal web de la Aduana Nacional y una página de subastas que es www.subastas.aduana.gob.bo y no hay otro tipo de intermediarios para subastar productos.



Por este tipo de irregularidades, tanto la Directora de Zofra Cobija y autoridades de BOA han iniciado un proceso penal contra estas personas que se dedican a engañar a las personas.



De igual forma la Aduana se está constituyendo en querellante contra este tipo de páginas.