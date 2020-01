Los grandes ausentes en la boda de Messi

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se casan en pocas horas, y antes de eso te mostramos quienes son las grandes ausentes de la boda del año.

Entre los futbolistas que el 10 del Barcelona había invitado, cinco anunciaron que no podrían asistir. Uno de los casos es el de Ronaldinho.

El brasileño, con quien Lionel tiene una linda amistad en el tiempo que fueron compañeros en Barcelona (ganaron cinco títulos entre 2005 y 2006), había confirmado su participación pero no pudo deshacerse del compromiso que también tenía con el club azulgrana que el mismo día de la boda del delantero argentino celebrará en el Camp Nou un partido benéfico de leyendas.

Otro que no estará es Andrés Iniesta, ya que fue papá hace pocos días y confirmó que no asistirá para acompañar a su esposa en el cuidado de su hija Siena.

Tampoco acudirán los compañeros del actual plantel azulgrana: Marc-André Ter Stegen, André Gomes y Denis Suárez. Tanto el arquero como el portugués se encuentran disputando la Copa Confederaciones de Rusia, mientras que el juvenil español está junto a su selección compitiendo en la Eurocopa Sub 21.

Lista de los que no fueron invitados

Sorprendentemente, 'Lio' no invitaron a ninguno de los técnicos que lo acompañaron a lo largo de su carrera. Por el lado de la selección argentina no irán José Néstor Pekerman, Alfio Coco Basile, Diego Armando Maradona (que afirmó que no fue invitado pero que de todas formas tampoco iría), Sergio 'Checho' Batista, Alejandro Sabella (juntos obtuvieron el subcampeonato del Mundial de Brasil y fue el que le entregó la cinta de capitán del seleccionado argentino durante todo su ciclo), Gerardo 'Tata' Martino (quien también lo dirigió en el Barcelona), Edgardo Bauza y el actual DT, Jorge Sampaoli.

Tampoco estarán presentes los ex DT del Barça como Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Luis Enrique o Ernesto Valverde.

El ganador de cinco balones de oro no incluyó entre sus invitados a ningún dirigente del plantel catalán (excepto por el team manager del equipo, Pepe Costa, que viajó junto al ex arquero José Manuel Pinto) o al presidente de la AFA, Chiqui Tapia.

Menos aún invitó al presidente Mauricio Macri, al gobernador de su amada provincia, Miguel Lifschitz y a la Intendenta de Rosario, Mónica Fein, quien en 2011 lo declaró ciudadano ilustre y embajador de la ciudad santafesina.

En el círculo más cercano a los novios afirmaron a medios argentinos que Antonela y Lionel siempre quisieron hacer una ceremonia íntima, sin figuras de la política o el gobierno ni dirigentes encumbrados del fútbol.