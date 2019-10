Ocho cosas que debes saber sobre la Cumbre de las Américas

1.- ¿Qué es la Cumbre de las Américas?



Es un foro de alto nivel en donde participan los gobiernos que representan a los 34 países democráticos del continente americano. La Organización de Estados Americanos (OEA) asegura que las decisiones asumidas en estos encuentros “han permitido a los ciudadanos de las Américas contar con políticas mejoradas y más articuladas en temas como el combate a la pobreza, la cooperación jurídica y la integración económica, por mencionar sólo algunos ejemplos”. Este año se suma Cuba.



2.- ¿Cuántas Cumbres han existido hasta el momento?

?

Se realizaron cinco Cumbres y dos Cumbres Extraordinarias, en siete países distintos, uno de ellos, Bolivia.



La Primera Cumbre se realizó en Miami, Estados Unidos, en diciembre de 1994; la Segunda Cumbre se llevó adelante en Santiago de Chile, en 1998; la Tercera Cumbre se celebró en Quebéc, Canadá en 2001; la Cuarta Cumbre en Mar del Plata, Argentina, en 2005.



La Quinta Cumbre en Puerto España, Trinidad y Tobago; la Sexta Cumbre en Cartagena de Indias; y la Séptima Cumbre de las Américas se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá.



Las dos Cumbres Extraordinarias se celebraron en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1996 y en Monterrey, México, en 2004.



3.- La presencia de Cuba

?

Es la primera vez que se invita a Cuba a la Cumbre de las Américas. Antes, ningún gobierno anfitrión se había animado a hacerlo debido a la negativa de Estados Unidos y a la fuerte influencia que aún tenía en la región.



El encuentro en Mar del Plata, en 2005, marcó un antes y un después en estos encuentros, dado que sonó con más fuerza el llamado para que la presencia cubana se haga realidad, y el rechazo a Estados Unidos, entonces comandado por George W. Bush. Pero no sería hasta la Cumbre en Cartagena, en la que Juan Manuel Santos afirmó: "Así como sería inaceptable una próxima Cumbre con un Haití postrado, también lo sería con una Cuba ausente", dejando claro que era inevitable su presencia en el próximo foro.



4.- Diez años de la derrota del ALCA



Estados Unidos convocó en 1994 en Miami a la primera Cumbre de las Américas con el propósito de discutir la creación de una zona libre de comercio en todo el hemisferio, conocida como ALCA y, en los siguientes foros se discutió sin grandes avances esta propuesta. Fue en la Cumbre de Mar del Plata en que quedó enterrada definitivamente.



La Cumbre de 2005 sería recordada por expresidentes como Néstor Kirchner y Hugo Chávez, ambos fallecidos, como aquella en la que terminó la hegemonía de Estados Unidos en la región y se abrió una nueva etapa para Latinoamérica, lo que ciertamente sucedió.



5.- ¿Por qué todos hablan del “apretón de manos” entre Obama y Castro?



La presencia de Cuba además cobra particular importancia porque será la primera vez que su presidente, Raúl Castro, y el de Estados Unidos, Barack Obama, se encuentren desde que ambos anunciaran su decisión de reiniciar relaciones diplomáticas tras décadas de conflicto.



Muchos consideran que el encuentro entre Obama y Castro será un símbolo del fin de la guerra fría en la región.



6.- ¿Es Venezuela el tema central de la Cumbre?

?

Si bien el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos tiene un papel protagónico en la Cumbre, es la situación en Venezuela la principal preocupación de los países que asisten al encuentro.



En los foros paralelos, expresidentes e incluso esposas de opositores presos en Venezuela denunciaron la delicada situación que atraviesa este país. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff ya ofreció públicamente su ayuda para bajar la tensión en este país.



La región reaccionó apoyando a Nicolás Maduro y su Gobierno ante la decisión de Estados Unidos de declarar a Venezuela como una “amenaza” a su región, algo de lo que ya se retractó Barack Obama y se espera que se planteen alternativas concretas para que este país supere la crisis política que atraviesa hace más de un año.



7.- ¿De qué hablará Bolivia en la Cumbre?

?

El presidente Evo Morales tiene dos temas fundamentales en su agenda. Primero mostrará su apoyo incondicional a Venezuela y exigirá que Estados Unidos derogue todas las sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Antes de viajar a Panamá pasó por Caracas para reiterar su respaldo “antiimperialista” y llamó a la unidad de la región en torno al tema.



El otro punto en su agenda tiene que ver con el mar, el presidente decidió hablar sobre la demanda que Bolivia presentó ante La Haya para obligar a Chile a negociar una salida soberana al océano Pacífico. Una declaración que seguramente recibirá una respuesta de parte de Santiago.



8.- La agenda oficial de la Cumbre

?

“Prosperidad con Equidad: El Desafío de Cooperación en las Américas”, es el lema de la Cumbre de las Américas que se realizará en la ciudad de Panamá.



El acelerado desarrollo económico que han experimentado los países del hemisferio, que no se ha traducido en la verdadera reducción de la pobreza extrema en la región, es el tema central de la agenda oficial del foro.



La propuesta temática de la Cumbre de Panamá pretende que los mandatarios de la región reflexionen “sobre las dificultades que enfrentan los pueblos del hemisferio, así como las cualidades que le caracterizan. Se busca que, en medio de la diversidad, se encuentren espacios en común para que alcanzar la anhelada prosperidad, de manera equitativa”, según señala el sitio oficial de la Cumbre.