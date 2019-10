El Gobierno ve injusto el bloqueo del transporte

La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, criticó este jueves la posición del transporte pesado en resistirse a la convocatoria a las mesas del diálogo que ha realizado el Gobierno. En cuanto al anuncio de bloqueo a partir del lunes, considera injusto ya que se atendieron el 95% de las demandas.



La dirigencia del sector ha ratificado que no acudirán a ninguna convocatoria mientras el Gobierno no libere a 8 dirigentes que permanecen aprehendidos en la ciudad de Sucre.



Ante esta posición, Ríos aclaró que el Gobierno no tiene nada que ver con la detención de los transportistas y explicó que estos encaran un proceso iniciado por una persona particular y que no tiene ninguna relación con el proceso de negociación.



“En el tema tributario no quedan asuntos pendientes, se ha concluido con toda la agenda que ha planteado el sector. Ayer esperamos al sector para retomar la mesa de diálogo y no se han hecho presente”, aclaró Ríos, en una conferencia de prensa en Santa Cruz.



Transporte ratifica el bloqueo



Juan Yujra, ejecutivo de la Coordinadora del Transporte Pesado, dijo que el anuncio del bloqueo se mantendrá mientras los dirigentes transportistas que están detenidos en la ciudad de Sucre no sean liberados.



Considera que la persona que inició la demanda no debió notificar a a los transportistas, sino a las autoridades del Ejecutivo que se niegan a atender las demandas del sector movilizado.



“Mantenemos las medidas de presión pese a que la viceministra quiera tergiversar algunas cosas. El Gobierno nos convoca pero no podemos acudir porque nuestros dirigentes están detenidos en Sucre, a no ser que instalemos las mesas de negociación en la cárcel”, indicó Yujra en conferencia de prensa.