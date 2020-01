Manfred califica como 'política' su sentencia

Mediante un escueto contacto telefónico, el exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, calificó que "política" la segunda sentencia judicial de cinco años que recibió, al ser procesado en "rebeldía" por el delito de enriquecimiento Ilícito.



En entrevista con radio Compañera, el excandidato presidencial consideró que la pena no es "jurídica" y advirtió que quieren "criminalizar" a opositores al Gobierno del presidente Evo Morales, para ocultar los últimos desaciertos en la administración de conflictos.



De acuerdo con la Fiscalía, durante el ejercicio de los cargos públicos de alcalde y prefecto, el actualmente prófugo de la justicia incrementó considerablemente su fortuna. "Varios de los bienes fueron colocados a nombre de terceras personas".



Se estableció que su empresa Inmobiliaria Marevi no reporta movimiento financiero, no tiene NIT, su esposa se dedica a labores de casa y su sueldo máximo reportado asciende a la suma de 14.900 bolivianos durante el ejercicio de la función pública.



El Ministerio Público detalla que se trata del segundo delito por el cual Manfred Reyes Villa es condenado en rebeldía. Anteriormente el Tribunal 1° de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba determinó cinco años de prisión por el delito de conducta antieconómica.