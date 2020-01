Mineras contaminan el Lauca en el lado chileno

El valle de Azapa, en Arica, Chile, es el principal campo de cultivo de vegetales en el vecino país. Es un oasis en el desierto más árido del mundo. Ahí, el agua es vital, pero llega contaminada. El recurso es trascendental para los sembradíos y va desde la cuenca del Lauca, río internacional que fue desviado por Santiago en 1962. Esa polución se debe a una acción: explotación en la mina Choquelimpie por parte de consorcios mineros privados.



La mina Choquelimpie, que se encuentra en la región de Arica y Parinacota, estuvo parada hace más de 20 años. Desde 2001 se insistió en su reactivación. Ahora hay estudios que confirman la contaminación del río Lauca, que en poca densidad ingresa a suelo boliviano.



El activista chileno Aníbal Ríos, que es miembro de la Coordinadora Regional de Conflictos Socioambientales Arica y Parinacota, confirmó al diario EL?DEBER?que las aguas del río Lauca son contaminadas debido a la explotación de oro y cobre en el norte chileno.



Juicio de por medio

El ambientalista explicó que existe de por medio un juicio contra el Estado chileno por la afectación a la sociedad, sobre todo de Arica, por la polución de la cuenca del Lauca. Recordó que este problema es de conocimiento de la presidenta chilena, Michelle Bachelet.



“Este problema es de 2013 y hasta hoy no hay una respuesta. Todos saben que el Lauca está contaminado y que afecta al valle de Azapa, donde se produce verduras, y también a Bolivia, donde ingresa en mínima cantidad”, remarcó Díaz.



Este medio accedió al estudio que realizó el Colegio Médico de Chile sobre la polución en esta cuenca. Se hizo cerca a una docena de muestras y todas revelaron que existen “vulneraciones muy graves” referidas a contaminación. En el sector mina (Choquelimpie) existe un pH nivel 6 y 0,0193 miligramos por litro de arsénico, algo que vulnera la norma chilena.



Pero más alarmante es la situación en las aguas del Lauca, donde se encontró un pH nivel 5 y 0,4 miligramos por litro de arsénico en el agua, valores que superan diez veces la norma chilena.



No solo se encontró niveles de arsénico, sino también miligramos de plata, cadmio, zinc, cromo, níquel, plomo, boro, hierro y aluminio.

Estos residuos llegan al Lauca debido a la explotación de la mina Choquelimpie, que es operada por la Sociedad Minera Contractual Vilacollo, consorcio privado. También funciona en esa región el emporio transnacional Angelini.



Alto nivel de polución

Estos estudios también se realizaron en la ciudad de Arica y el valle de Azapa. En ambos casos se encontraron niveles “preocupantes” de polución. El Lauca abastece la producción de vegetales en Azapa, que en su mayoría son producidos por bolivianos. El estudio fue dirigido por el doctor Andrei Tchernitchin, que es parte del Colegio Médico.



El Ministerio de Obras Públicas de Chile, en el diagnóstico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua de 2014, reconoce que “en esta cuenca (Lauca)?existe actividad minera: yacimientos de azufre y minas de oro y plata”. En ese mismo documento se añade que “actualmente la faena minera de Choquelimpie (explotación de oro) pertenece a la empresa Contractual Minera Vilacollo”.



Chile exigió a Bolivia evitar contaminar las aguas del Silala (que son muy puras), pero no cuida el río Lauca