El 26 de febrero aún no es feriado en Santa Cruz

La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz informó este lunes que no se declarará feriado departamental con suspensión de actividades laborales el próximo 26 de febrero, día en que se celebra el aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.



Filemón Suárez, presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, explicó que la declaratoria de feriado no se encuentra entre sus competencias por lo que decidieron no aceptar la propuesta realizada por el Comité Cívico y el Concejo Municipal de la capital cruceña.



“Hemos hecho un análisis jurídico y se ha elaborado una Ley Departamental pero sin feriado, no es competencia departamental”, afirmó Suárez en conferencia de prensa.



La Asamblea Legislativa Departamental además recomendó a la Gobernación de Santa Cruz y al Concejo Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que “realicen las gestiones ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se declare el 26 de febrero de cada año como feriado departamental”.



Consultada al respecto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró a la red ATB que “ninguna propuesta” llegó hasta esta instancia legislativa y que cuando llegue un proyecto de estas características se hará el análisis en base a la “afectación económica” que tendría la declaratoria de un feriado con suspensión de actividades laborales.