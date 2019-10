El MAS quiere centro nuclear en La Paz

El oficialismo apuesta por que el Centro de Investigación Nuclear se instale en La Paz y la bancada paceña del MAS anunció que presentará un proyecto de ley para que la sede de la infraestructura esté en ese departamento.



El diputado Franklin Flores (MAS) dijo ayer, en conferencia de prensa, que el partido oficialista no permitirá que por “culpa del Sol.Bo se pierda un proyecto que demanda una inversión de más de $us 300 millones”.

Según el legislador oficialista, los vecinos en Mallasilla se movilizaron en contra del centro nuclear porque fueron desinformados por militantes del partido del alcalde de La Paz, Luis Revilla, y el gobernador del departamento, Félix Patzi, porque creían que se trataba del proyecto de una planta nuclear con fines bélicos, en lugar de un centro tecnológico de investigación a favor de la salud y la agroindustria.



Versión

Por su lado, el alcalde Revilla denunció que el Gobierno, a través de la viceministra de Electricidad, Hortensia Jiménez, no proporcionó suficiente información sobre el proyecto nuclear, situación que genera mayor susceptibilidad sobre la funcionalidad del proyecto. /ANF