Defensoría pide diálogo entre la Alcaldía y Salud

La Defensoría del Pueblo en Santa Cruz solicitó que se instale una mesa de diálogo entre el Gobierno Municipal y el sector de Salud para tratar el tema la demanda de ítems y contratos indefinidos que ha derivado en un paro del sector este martes.



“Este conflicto merece una urgente, pronta y adecuada atención de las autoridades competentes, no puede haber cálculos políticos, ni pugnas sectoriales”, precisó Hernán Cabrera, representante departamental de la Defensoría, quien participó la jornada del lunes en la reunión de mediación que convocó el Comité pro Santa Cruz.



Este martes, Cabrera envió una carta al secretario de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal, Raúl Hevia, en la que le solicita "en nombre de la salud de la población" que el diálogo sea instalado junto una comisión de la Defensoría del Pueblo, del Colegio Médico y dirigentes de los trabajadores de salud.



Este martes los hospitales de tercer y segundo nivel en Santa Cruz no prestan atención médica, salvo los casos de emergencia. Los médicos no descartan nuevas protestas.