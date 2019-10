Hollywood espera el veredicto de los Óscar

"Birdman" y "Boyhood" librarán este domingo la gran batalla final para llevarse a casa el premio mayor del cine estadounidense, en la ceremonia más mediática del mundo que también puede coronar a la argentina "Relatos salvajes".



La alfombra ya está desplegada para recibir a las estrellas en el teatro Dolby de Hollywood, donde se celebrará la gala a partir de las 17:30 locales (19:30 en Bolivia), pero la protagonista de última hora podría ser la lluvia anunciada.



La edición de este año está marcada por la ausencia de actores negros entre los nominados, la primera vez que ocurre desde 1998, lo que ha abierto el debate sobre el perfil de los 6.124 miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense.



Varias organizaciones civiles prometieron manifestarse frente al teatro por este "problema de diversidad".



Birdman va por nueve premios



A pesar de la polémica, las horas previas a los Óscar han transcurrido con normalidad en Hollywood entre fiestas, actos de promoción de los nominados y más premios, como los Spirit del cine independiente que el sábado consagraron a "Birdman".



Esta película, la primera comedia del director mexicano Alejandro González Iñárritu, ha recibido la ovación unánime de la crítica por la originalidad de su guión y el uso de la cámara, que da la apariencia de ser un único plano secuencia.



En liza en nueve categorías, entre ellas Mejor película, dirección, actor principal (Michael Keaton) y artistas secundarios (Emma Stone y Edward Norton), el film narra cómo un veterano intérprete quiere recuperar la fama haciendo una obra en Broadway, en una metáfora sobre cómo el ser humano debe enfrentarse al ego y las frustraciones.



"Birdman" también puede dar al mexicano Emmanuel Lubezki su segunda estatuilla a Mejor fotografía, tras ganar el año pasado con "Gravedad", de su amigo y compatriota Alfonso Cuarón.



Las otras favoritas



Frente a ella está "Boyhood", otra película de autor de Richard Linklater convertida en uno de los experimentos cinematográficos más espectaculares de los últimos años.



Entre las seis categorías por las que compite, tiene prácticamente asegurada la estatuilla de Patricia Arquette como actriz de reparto por su papel de madre, en este drama que cuenta la evolución de una familia a lo largo de 12 años.



"Francotirador", que también lucha por seis premios, podría inmiscuirse en esta pugna con su relato biográfico sobre el soldado más letal del ejército estadounidense, interpretado por Bradley Cooper.



Las otras candidatas al Óscar son "El gran hotel Budapest", que compite en nueve categorías; "The Imitation Game" (o "El Código Enigma", en ocho); "Teoría del todo" (5), "Whiplash" (5) y "Selma" (2).



Más presencia latina



El actor Neil Patrick Harris presentará por primera vez la gala, que intentará no convertir en un evento rígido, aburrido y calculado, como ha ocurrido en otras ediciones.



Su creatividad será puesta a prueba ya que todo indica que habrá pocas sorpresas en las categorías actorales, a excepción del Mejor actor.

Keaton ("Birdman") libra su batalla con Eddie Redmayne, que interpreta al físico británico Stephen Hawking en "Teoría del todo".



Del lado femenino Julianne Moore es la gran favorita por dar vida a una mujer con alzheimer precoz en "Siempre Alice", un papel con el que ha arrasado en la temporada de premios.



Al igual que Arquette en "Boyhood", J.K. Simmons tiene todos los números de triunfar como mejor actor secundario gracias a "Whiplash", donde hace de sádico profesor de jazz.



González Iñárritu competirá con Linklater, Wes Anderson ("El gran hotel Budapest"), Bennett Miller ("Foxcatcher") y Morten Tyldum ("The Imitation Game") por la estatuilla a la mejor dirección.



Relatos Salvajes, la esperanza argentina



Mientras, Argentina llega dispuesta a dar la sorpresa y regresar a casa con su tercera estatuilla dorada a Mejor película extranjera por "Relatos salvajes".



Esta película, dirigida por Damián Szifrón, entrelaza seis historias cargadas de violencia y humor negro que han conquistado al público de todo el mundo.



El nicaragüense Gabriel Serra también compite con su cortometraje documental "La Parka", en el que narra el trabajo de un carnicero.



De otro lado, está el brasileño Juliano Ribeiro Salgado, que opta a un Óscar por su documental largo "La sal de la tierra", un proyecto que plasma el trabajo fotográfico de su padre, Sebastiao Salgado, con la colaboración del cineasta alemán Wim Wenders.