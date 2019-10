Cubanos avalaron la contratación de la CAMC

Ramiro Lizondo, gerente del Ingenio San Buenaventura, justificó la firma de un contrato firmado con la empresa china CAMC Unión Engineering, al exponer que esta es "la que tiene mayor experiencia a escala mundial en la ejecución de ingenios azucareros, ocho construidos en el mundo y que nos aseguraba la introducción de la tecnología que necesitábamos".



Además, reveló que, para dar la licitación a esa firma, se conformó una comisión técnica conformada por especialistas, entre ellos, "cubanos que nos ayudaron a realizar una evaluación rigurosa de la propuesta técnica", dijo en entrevista a la red Unitel. (ver aquí)



CAMC falló a YPFB y dejó varados equipos en La Paz



Un exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Productivo reveló que el cubano que asesoró al Gobierno para elegir a la empresa china CAMC es Santiago Morciego, enviado por la embajada de Cuba para la operación.



“Los cubanos revisaban las especificaciones técnicos del contrato”, señaló la fuente. Después de ese proceso, funcionarios del Ejecutivo viajaron a China para verificar cómo eran las plantas que ofrecía China para su construcción en Bolivia.



Según el directivo la planta que se planteó para San Buenaventura tiene capacidad para la producción de 700 toneladas de azúcar por día, un dimensión enorme que no puede ser cubierta por la provisión de insumos en la zona. “Por eso, el Gobierno habló de una producción de 700 quintales día, lo cual no es correcto. Esta es una mega planta”, indicó.



Señaló que la fábrica tenía capacidad para producir azúcar, alcohol y fertilizantes. En una etapa posterior la idea era producir electricidad para su provisión al norte de La Paz y a Beni.



La ex ministra de Desarrollo Productivo Teresa Morales manejaba directamente el contrato, mientras que el exprefecto César Cocarico daba los terrenos para la construcción, indicó la fuente.



Un primer proceso de licitación se dio el 28 de mayo de 2011 y se presentaron 42 empresas pero ninguna de ellas cumplió con todos los requisitos necesarios.



Luego, el 26 de septiembre del mismo año, se lanzó una segunda licitación en la que quedaron las empresas CAMC Union Engineering, de China, Isolux Ingeniería SA de España y Bo-Chi Light Industries. Después de una evaluación se decidió que la propuesta de la firma china era la indicada llegando a sellar el contrato el 1 de marzo de 2012.



Empresa china hizo sociedades para acceder a más contratos



Lizondo dejó en claro que en el registro de comercio consta que San Buenaventura firmó con la empresa CAMC-Union Engineering, "es con ellos que firmamos, no con la CAMC que representó la señora (Gabriela) Zapata que ahora está detenida y siendo investigada por supuesto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

