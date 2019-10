Las 15 frases de Zapata en charla sobre 'hijo' de Evo

Gabriela Zapata Montaño, exnovia de Evo Morales, volvió a declarar a los medios de comunicación y arremetió contra el Gobierno nacional. Reitera la responsabilidad de ministros y directores de las instituciones del Estado sobre el presunto tráfico de influencias.



Explica que tuvo dos embarazos, ambos del primer mandatario y que en el primero se decidió no tener al bebé. Califica de "machista" al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y niega ser "líder" de una organización criminal.



Explica que el presidente no tenía tiempo para ver al menor y que Evo no quería conversar por teléfono sobre la existencia del hijo. Le pide responder al pueblo boliviano porque no quiso revelar que tenían una relación.



Relata que en agosto de 2009 hubo un "grave" escándalo en el departamento que el primer mandatario tenía en el edificio Manantial en La Paz. Amenazó a Morales con una demanda y se quedó en conciliar sin abogados de por medio.



La mujer, en entrevista con "Cabildeo con Amalia Pando" aseveró que informó lo último que sucedía con CAMC a Quintana, por lo que solicitó que la autoridad le explique al presidente por qué salió toda la denuncia antes del referendo.



Acá las 15 frases de la conversación:



1. "Estamos frente a un monstruo de poder, lógicamente todo va salir a la manera que él (Evo Morales) cuenta las cosas".



2. "Nunca en 2007 se le ha informado que su hijo ha muerto, la relación que he tenido con él ha sido hasta el año 2009 y 2010".



3. "¿Un padre, dos años y ocho meses, no se ha dado cuenta que su hijo existía, no tenía tiempo hasta el año que hemos cortado la relación?".



4. "Si hablan de organización criminal, deberían estar los ministros que están a la cabeza de esos contratos, empezando por el ministro de Obras Públicas. Aquí es un consorcio de ministros".



5. "No es posible que con nosotras (ella y Cristina Choque) quieran lavarse las manos por el tráfico de influencias".



6. "Yo me encargaba de presentar la documentación que acreditaba que todo está en orden y ellos cerraban con la que más les convenía".



7. "No ha sido el primer embarazo, ojo, yo me embarazo el año 2005. Porque él tenía miedo, trabajaba o no tenía tiempo, se ha decidido no tener a ese niño. He abortado".



8. "Voy a acreditar a la partera que me ha hecho dar a luz, nunca ha sido cesárea, incluso el forense a podido ver. A mi me daba vergüenza contar esos detalles".



9. "En mi primer embazo tenía 18 años, en el segundo tenía 19. Era hacerse la burla de una muchacha".



10. "(Evo) Me contó un cuento de película, me dijo que alguien me podía hacer daño, le podían hacer daño a el (a su hijo) y que por eso no había que encontrarse ahí".



11. "Yo hacía unos escándalos para que él se aproxime y vea a su hijo. Él decía que tenía dignidad y que no podía pedir nada, sin decoro y él se ha acostumbrado a eso, simplemente veía si yo no había avisado a alguien".



12. "Él dice que se le han hecho la burla del presidente, pero él se ha hecho la burla de una niña. Yo le he creído todo".



13. "Quintana no puede negar que me conoce, porque el obsesionado era él, me hacía seguir y sabía todos los detalles de mi vida".



14. "Ellos lo han vuelto una historia. ¿Cómo puedo yo inventarme un niño?".



15. "El señor Quintana hace todo para desacreditar, es un machista que se viene con todo encima contra una mujer, tiene que probar todo lo que está diciendo".



