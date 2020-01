Gobierno condiciona el diálogo con los mineros

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a través de un comunicado expresó la postura del Gobierno en virtud a la disposición de los cooperativistas mineros de iniciar el diálogo; sin embargo, la autoridad destacó que la reunión no se realizará mientras los bloqueos de carreteras no sean levantados.



La carta del Ministerio de la Presidencia enviada al presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Carlos Mamani, deplora las acciones violentas suscitadas en los puntos de bloqueos, la agresión que sufrieron los efectivos de la Policía, el deterioro de las carreteras y la difícil situación que están pasando cientos de pasajeros varados a causa de la protesta.



Más temprano, este jueves los mineros realizaron un ampliado en la localidad de Mantecani en donde determinaron abrirse al diálogo con el Gobierno; sin embargo, pusieron como condición que este sea en el departamento de Oruro.



Agustín Choque, vicepresidente de Fencomin, expresó su disposición al diálogo con el Gobierno y pidió a las autoridades del Gobierno fijar fecha y hora sin condiciones.



"Estaremos a la espera que nos convoquen y ojalá las bases no se sobrepongan a nuestra autoridad. Queremos diálogo sin condiciones y que esté la prensa", informó.



En la carta que envió el ministro de la Presidencia a Fencomin no especifica el sitio de la reunión con los mineros.



De acuerdo con el Gobierno, más de 5.200 mineros tienen bloqueada las carreteras del país en once puntos. En Mantecani, hay 1.000 cooperativistas; Parotani, 300; Sayari, 350; Coani, 800; Machacamarquita, 900; Tranca de San Antonio, 500; Chaquí, 450; Huari, 350; Uyuni, 200; San Ramón, 230 cooperativistas; Yotala (Chuquisaca), 50 cooperativistas.



Las demandas ya no se limitan al rechazo de las modificaciones a la Ley 356 General de Cooperativas, que posibilitan la sindicalización en las cooperativas, sino que se resumen en 10 pedidos entre los que se destacan la reforma a la Ley Minera para posibilitar sociedades con capitales privados, la ampliación de zonas de explotación minera, incluso en áreas de reserva fiscal, así como la creación de un Ministerio de Cooperativas, entre otros pedidos.



