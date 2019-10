YPFB busca sortear crisis acelerando la exploración

Tras el fallecimiento del presidente de YPFB, Carlos Villegas, y sin definiciones sobre la nueva autoridad que tomará las riendas de la estatal, se intenta acelerar los trabajos de exploración en busca de sortear la crisis por la que atraviesa.



Así lo afirma la autoridad a.i. de YPFB, Guillermo Achá, al anunciar que este año será el de mayor reto en la historia de la estatal, pues se calculan millonarias inversiones en exploración y explotación ($us 1.430 millones). Resalta la conclusión de la perforación del pozo de Lliquimuni en el norte paceño y el inicio de la perforación del pozo Itaguazurenda.



El ejecutivo lanzó el Plan Intensivo de Exploración, que contempla el inicio de las operaciones de sísmica 2D en el norte de La Paz con más de 2.000 km lineales. La ejecución de proyectos de sísmica en los campos Sararenda, Carohuaicho, Oriental y la perforación de pozos exploratorios en los campos San Miguel, Dorado Sur, Iñiguazu, Sararenda, Macharetí, Itacaray y Aguaragüe norte, todo ello con equipos de YPFB. “La gestión 2015 está programada. Se han establecido metas y todo está garantizado”, sintetizó.



Consultado sobre su permanencia en el cargo indicó: “Este tema de continuidad no puedo señalar nada, eso depende de las autoridades”.

La planta separadora Gran Chaco sigue en fase de prueba. La fecha para su funcionamiento es incierta

Observaciones

Expertos del área energética, criticaron el accionar de la estatal en la actividad exploratoria y la postergación de una nueva ley de hidrocarburos. Emplazan al Gobierno y a los ejecutivos de YPFB a aprobar incentivos para las petroleras para que se acelere la exploración. Recordaron que hace dos años se habló del tema y hasta la fecha nada ocurrió.



Además, los expertos piden la designación de un titular en el cargo tal como lo establece el estatuto de la petrolera.



De igual forma, exigen a la Fiscalía continuar con las investigaciones sobre casos de corrupción en YPFB con el objetivo de transparentar su funcionamiento y desvelar las redes de negociados.

Boris Gómez Uzqueda aconseja al Gobierno aprobar una nueva ley de hidrocarburos y que YPFB se convierta en una verdadera corporación como Qatar Petroleoum o Pemex, alejadas ambas de apasionamientos partidarios.



“La principal tarea es buscar inversiones para exploración y explotación en un mundo menos atractivo por la caída de precios del petróleo. Hoy será más complicado buscar dinero externo para operaciones internas. YPFB debe invertir bastante una porción de las reservas internacionales netas (RIN) y así será una companía estatal competitiva globalmente”, dijo.



Hugo de la Fuente, exsuperintendente de Hidrocaburos, resalta que es fundamental elaborar una nueva ley de hidrocarburos consistente con la CPE y que a la vez contenga incentivos que hagan posible atraer inversiones en la exploración y explotación de hidrocarburos, y paralelamente de-sarrollar nuevos mercados, en especial a través de la creación de infraestructura de GNL y contratos a largo plazo.

En criterio del experto José Padilla, la sombra de YPFB es la exploración, pues no se dan incentivos a las petroleras para aumentar las reservas y por otro lado, la continuidad de los presidentes interinos afecta su imagen, pues no hay concursos de méritos para ocupar ese cargo. No obstante, destaca la empresa estatal por ser la número uno en el aporte a la economía nacional.



Los analistas ponderaron el accionar de Villegas, pues se convirtió en el puntal de la bandera política del MAS y fue premiado con una larga gestión en YPFB. Sin embargo, hacen notar un contrasentido, ya que un hombre de esa talla y con amplio reconocimiento político, no fue premiado con la titularidad en la presidencia, sino solo como interino.

Herland Soliz, secretario de Hidrocarburos del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y director de YPFB, alertó que el futuro de la estatal es incierto porque las reservas se agotan y no se está invirtiendo en exploración de nuevos campos, por lo que la industrialización será insostenible.



“El Gobierno trata de vender la imagen de una YPFB sólida, tanto a los ojos de los bolivianos como fuera del país, sin considerar que solo se ha dedicado a explotar reservas existentes, pero no se ha preocupado por hacerla sostenible a través de la exploración. Sin embargo, las malas estrategias y las denuncias de corrupción denotan una YPFB frágil. No se aprovechó la oportunidad histórica”, apuntó Soliz.



El directivo añade que la empresa debe estar dirigida por una persona elegida de conformidad a los estatutos de YPFB.



Norma respalda interinato

Iver von Borries, especialista en Derecho Corporativo de la Universidad Católica Boliviana y del Instituto Harvard para el Desarrollo (HIID), aclaró que YPFB se encuentra debidamente normada. Y que de los diez artículos contenidos en el capítulo correspondiente al Régimen de Hidrocarburos en la Constitución Política del Estado, cuatro hacen mención expresa a la estatal.



Con documentos en la mano, el jurista argumenta que el estatuto de YPFB establece que su presidente ejecutivo será designado de acuerdo a mandato constitucional mediante Resolución Suprema, aclarando que los actos del presidente ejecutivo que sea nombrado interinamente, revisten plena validez jurídica mientras dure su mandato.



“Lo óptimo es contar con un presidente de YPFB elegido de forma regular, pero la norma valida y respalda los actos de los interinos”, acotó.

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) optó por no hacer comentarios del tema