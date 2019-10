Achacollo pidió en 2012 informes de proyectos

La exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo pidió entre 2012 y 2014 varios informes de proyectos presuntamente irregulares, con los que pretendía que la Contraloría General del Estado (CGE) realizara auditorías sobre obras del ex Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, pero no se lograron efectuar hasta la fecha y la entidad descartó hacerlo de aquí en más.



Las notas de petición escritas datan desde el 18 de septiembre de 2012 al 27 de noviembre de 2014. “He tomado conocimiento de las notas del contralor.... agradeceré dar estricto cumplimiento”, según la misiva al exdirector del Fondo, Daniel Zapata.



El 24 de julio de 2014 le recuerda al entonces director, Marco Antonio Aramayo, del cumplimiento de la ley 1178 sobre control de gestión. La última se dirige al contralor Gabriel Herbas, donde le pide informe de las auditorías de los 900 proyectos que ejecuta.



“Dirigió 24 notas pidiendo informes. Sin embargo no se entregaron. Ella es quien hace la solicitud de auditoría al contralor”, recordó el abogado de la exministra, Edgar Soliz.



Héctor Castellón, abogado de Aramayo, declaró que su defendido también había demandado al directorio de la entidad que “cumpla con su trabajo” revisando los proyectos en 2014. “La Contraloría no ingresa y jamás revisó nada”, dijo.



No habrá auditoría

El subcontralor general, Henry Ara, señaló a EL?DEBER que la CGE no realizará la auditoría final de los proyectos.



Explicó que antes de que el presidente Evo Morales hiciera intervenir el ex Fondo, el contralor informó que auditaría unas 900 obras.

Pero los proyectos no eran auditables porque faltaba documentación. En base a las normas, se realizó un informe de supervisión para los primeros 153 proyectos abandonados y se lo envió a la Fiscalía.



“Remitimos otro grupo de proyectos para que la ministra ordene su cierre y se suponía que esos proyectos nos los enviarían y luego íbamos a hacer una auditoría sobre ellos. Pero cuando hubo la intervención, hasta le quitaron la competencia a la ministra y agarraron todos los proyectos para investigarlos. Nosotros no teníamos nada más que hacer ahí”, dijo, aunque no significaba que pierda sus competencias.



El senador Óscar Ortiz rechazó las declaraciones de Ara y expresó que “no existe la voluntad de investigar a fondo para descubrir la verdad en este caso