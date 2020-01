El camino hacia uno mismo

En los años 80 leí el Tao Te Ching, libro escrito por el filósofo chino Lao Tse, hace como 2.500 años; no le presté atención porque estaba sumergido en el mundo de las apariencias y me sentía vacío. En esa época, reconozco que lo digo con cierta nostalgia, bajo el influjo de una delirante bohemia, erré por la noche pensando que podía salir indemne de ella. Nadie sale ileso de la oscuridad y mi alma lleva las cicatrices de esas pesadumbres. Pretendiendo llenar mi vacío, me juntaba con otros escritores a hablar de literatura y era bueno hacerlo, hasta que los diálogos se volvieron vanos y comenzamos a creernos más que otros colegas, la vanidad nos contaminó; algunos siguen soberbios. Allá ellos.

Una madrugada lejana un poema de Hazrat Inayat Khan leyó mi desesperanza: “Conocí el bien y el mal, pecado y virtud, justicia e infamia; juzgué y fui juzgado, pasé por el nacimiento y la muerte, por la alegría y el dolor, el cielo y el infierno; y al fin reconocí que yo estoy en todo y todo está en mí". Fue entonces que volví al Tao buscando encontrarme y comprendí que no hay camino más largo y difícil que hacia uno mismo, porque no hay cartografía que te guíe, la poesía se convirtió en mi brújula. En las páginas del Tao descubrí infinita sabiduría que me inspiró a escribir Diario de los caminos, un intento de hallarme en las palabras, en el poema.

Hace unas semanas, los participantes de un taller de literatura me obsequiaron un libro, dedicado por todos ellos y en un capítulo volví a encontrar a Lao Tse hablando del vacío. Su propuesta es diferente a la occidental, el vacío para él es lo que da forma al contenido, sin el vacío no existiría el universo. Dice Lao Tse: “Se moldea la arcilla para hacer la vasija/ pero de su vacío/ depende el uso de la vasija”. Lo mismo que nuestro hogar: “Se abren puertas y ventanas/ en el muro de una casa/ y es el vacío/ lo que permite habitarla”.

El vacío que yo sentía estaba ensombrecido con el hedonismo, por eso busqué el silencio, el mayor de los vacíos, para definir el contenido que habría de llenarlo. Lo fui preñando con mi familia, la literatura y la sociedad. Para armonizar mi espíritu me alejé de los supuestos amigos y de las cosas inútiles. De esto hace ya varios años y hoy, fortalecido, puedo estar y no estar con ellos, los veo y los escucho, pero ya no tienen cabida en mi alma. Soy libre de esas ataduras vanidosas y, desde hace años, escribo para mí, para mis amigos, para la gente que amo y para mis lectores.