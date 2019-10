Bolivia prepara comisión para visitar el Silala

Para Bolivia no hay ninguna duda de que las aguas del Silala son un manantial que nace en el departamento de Potosí, pero ante la interrogante que plantean en Chile, este martes, una comisión integrada por autoridades bolivianas y medios internacionales, visitarán este punto para constatar lo que se afirma en el país, de que este afluente es un manantial y no un río.



El canciller David Choquehuanca, adelantó que se prepara esta visita que es un pedido expreso del presidente Evo Morales, quien incluso, invitó a la propia mandataria chilena, Michelle Bachelet, a visitar el Silala.



"Sabemos que el agua es vida, pero nosotros hemos un empezado un proceso de recuperación de nuestra autoestima y lo que queremos es ejercer soberanía sobre lo nuestro", dijo Choquehuanca este domingo al programa El Pueblo es Noticia.





El canciller, hizo memoria sobre lo que se trató en un principio con el vecino país en la denominada agenda de los 13 puntos. Dijo que en el acuerdo inicial, Chile aceptó que en cuatro años, se compense el 100% del uso de las aguas que pertenecen a Bolivia.



"Nosotros tenemos estudios, Chile también los tiene y este acuerdo inicial era para realizar estudios conjuntos para comprobar que las aguas son originadas por manantiales (...) los estudios tenían que garantizar la sostenibilidad de la región", apuntó.



El canciller mencionó que en una primera reunión con Bachelet sostenida en 2006, se buscó resolver a través de negociaciones aplicando la diplomacia de los pueblos diversos temas pendientes.



En este encuentro se fijó el tema marítimo como la principal prioridad pero que las aguas del Silala también figuraban. "Si no hubiera un problema no se hubiera colocado en la agenda de los 13 puntos este conflicto", indicó.