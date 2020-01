El 76% de argentinos cree que la economía va mal

El 76% de los argentinos considera mala la situación económica del país, mientras que el Gobierno de centroderecha de Mauricio Macri obtiene 50% de aprobación y 43% de rechazo, según un sondeo de la privada Universidad de San Andrés y la consultora Ipsos.



De acuerdo con la consulta, realizada en julio con una muestra de mil personas, de las cuales el 40% en la capital argentina y su periferia, el 50% aprueba la gestión de Macri y el 43% se dijo "insatisfecho".

Sin embargo, el consenso crece a la hora de juzgar la marcha de la economía: el 76% la consideró mala y apenas el 20% estimó que es buena.



Entre los consultados el 25% dijo estar afiliado o simpatizar con el partido de Macri (PRO) o con su aliado en la coalición gobernante la Unión Cívica Radical (11%), mientras el 21% dijo no tener preferencias políticas, el 12%, que apoya al opositor Frente para la Victoria (FPV), y el resto se divide en pequeños porcentajes.



El Gobierno de Macri no ha podido hasta el momento controlar una inflación que no cede en un marco de caída generalizada del consumo y pérdida de empleos.



Se suman las medidas impopulares como un aumento brusco de las tarifas del 700% en promedio en agua, electricidad y gas, que desataron protestas y la presentación de amparos judiciales. El incremento del gas fue frenado en la justicia a la espera de una resolución de la Corte Suprema.



Sindicatos denuncian unos 200.000 despidos entre diciembre y mayo. El gobierno admitió que el sector privado expulsó a 52.000 personas en ese período y el público, a 11.000. Las estadísticas oficiales sobre empleo se conocerán el 23 de este mes.



La industria acusó un retroceso de 6,4% en el primer semestre y la construcción se derrumbó un 19,6%. Según el índice que difunde la oposición en el Congreso en base a un promedio de consultoras privadas, el primer semestre cerró con una inflación del 30,2%.

El gobierno se había fijado una pauta anual de 25%.



Analistas estimaron que la inflación en Argentina rondará el 41% en 2016 en tanto vaticinaron una caída del 1,5% del Producto Interior Bruto, según un sondeo de expectativas que divulgó el Banco Central a comienzos de agosto.



Cerca de 1,4 millones de personas cayeron en la pobreza en apenas un trimestre y ahora alcanza al 34,5% de la población, según la Universidad Católica.



Tras 12 años de crecimiento sostenido, Argentina ve perfilarse un año 2016 difícil y un retroceso del Producto Interior Bruto de cerca de 0,5%, según el Banco Mundial, y de 1,5% de acuerdo con el pronóstico del Fondo Monetario Internacional.