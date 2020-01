Roban 2 millones de dólares en joyas a Alanis Morissette

Dos millones de dólares en joyas fueron robados de la casa de la cantante Alanis Morissette en un acomodado barrio de Los Ángeles, informó la prensa local este martes.

La cantante canadiense de rock alternativo no estaba en casa cuando los ladrones entraron el jueves pasado, indicó el sitio de celebridades TMZ, aunque la policía aún no confirmó el incidente.

El robo ocurre menos de dos semanas después de que el exagente de Morissette, que trabajó además con otras figuras del deporte y el entretenimiento, admitió haber malversado 6,5 millones de dólares de sus clientes.

Se trata de Jonathan Todd Schwartz, que debe ser sentenciado el 3 de mayo y enfrenta de cuatro a seis años de prisión.

La voz de la cantante acompaña verdaderos himnos de los 90, incluidos "Ironic", "You Oughta Know", "Hand in My Pocket" y "You Learn".

Su álbum "Jagged Little Pill" ganó el Grammy a Álbum del Año cuando tenía 21 años, siendo la ganadora más joven en recibir el máximo galardón de la música hasta que lo hiciera Taylor Swift.