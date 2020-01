Nave de Ecojet registra percances en Riberalta

La mañana de este martes, un avión de la empresa aeronáutica Ecojet tuvo un incidente tras aterrizar en el aeropuerto de Riberalta (Beni). La nave cubría la ruta Trinidad-Riberalta con 73 personas a bordo.



De acuerdo con información de Aasana Riberalta, la aeronave sufrió un percance con una de sus llantas, ocasionando que el avión termine balanceado al lado derecho de la franja de aterrizaje.



Desde Ecojet, informaron que la pista se encontraba mojada y el avión intentaba dar la vuelta para llegar a plataforma, pero el asfalto de la pista no resistió y se hundió provocando que el tren de aterrizaje delantero quede dañado y para no estropear más esta parte de la nave, el piloto decidió apagar los motores.



"La rueda piso tierra húmeda provocando se hunda 5 centímetros, situación que no tiene características de relevancia, puesto que la aeronave fue alivianada para salir de la huella", informó Linder Delgadillo, gerente general de Ecojet.



"El piloto decidió cortar motores, bajar carga, pasajeros y todo para tener un mejor manejo con la carga liviana", informaron desde Ecojet.



Tras el incidente, bomberos de Aasana llegaron al sitio para brindar el apoyo necesario y ayudar a la tripulación.







,

El avión de Ecojet terminó a un costado de la pista tras el incidente Foto: Marco Melgar El avión de Ecojet terminó a un costado de la pista tras el incidente Foto: Marco Melgar El avión de Ecojet terminó a un costado de la pista tras el incidente Foto: Marco Melgar El avión de Ecojet terminó a un costado de la pista tras el incidente Foto: Marco Melgar El avión de Ecojet terminó a un costado de la pista tras el incidente Foto: Marco Melgar