New York Times sugiere visitar Bolivia en 2015

The New York Times, uno de los más influyentes de Estados Unidos, recomendó visitar 52 países del mundo en 2015, entre ellos Bolivia, que se ubica en el octavo puesto como uno de los destinos turísticos "imperdibles".



"Los días de huelga, el transporte implacables y los bloqueos de carreteras son, en su mayoría, parte del pasado", señala el diario estadounidense, como argumento para visitar Bolivia el 2015, en un artículo difundido por Página 7.



El New York Times dice que los viajeros que quieran turismo "amigable" serán recompensados con nuevos atractivos, entre los que está Bolivia, país en el que recomienda restaurantes como: Claus Meyer, Gustu, y la Fundación Melting Pot, como lugares que ayudan a "establecer un nuevo tono culinario", en la ciudad de La Paz.



Asimismo, recomienda visitar las rutas del vino, el turismo de aventura, el Salar de Uyuni, ubicado en el departamento de Potosí y los Yungas de La Paz, entre otros lugares "maravilloso que tiene el país".



El The New York Times sugirió también visitar Italia, Cuba, Philadelphia y el Parque Nacional Yellowstone (EEUU), Chile, Singapur y Sudáfrica (Durban), así como Faroe Islands (Atlántico Norte), Macedonia, Colombia (Medellín), San Vicente de las Granadinas, Florida (EEUU), Zimbabwe, Francia (Burgundy), Manhattan (Nueva York), Tanzania y Perú, entre otros.