Morales dice que ahora se sienten solos con Maduro

"Nos sentimos solos con (Nicolás) Maduro", afirmó el presidente Evo Morales, sobre el panorama político regional, tras los resultados de las elecciones en Argentina y Venezuela. Agregó que "tampoco estamos asustados".



"Me duele ver este panorama político regional, pero sé que los trabajadores, de Bolivia y de América Latina van a acompañar (...) Mire el ejemplo de Cuba, estuvo décadas sola en América Latina", aseveró el mandatario en una entrevista con el medio argentino "Pagina 12"



El mandatario nacional sostiene que "si al imperio (Estados Unidos) no le dan resultado las guerras económicas, usa la política de amenazas, pero, por suerte, ya no hay más golpes de Estado. Hay una confrontación ideológica".



Sobre el referendo por la reelección y la última encuesta en la que se impone el "No", Morales dijo que "nunca creí en los sondeos (...) Estamos seguros que vamos a ganar, porque queremos un periodo más para continuar con la agenda patriótica, garantizando las inversiones".



Afirmó que "lo mejor es confiar en el pueblo, si el pueblo me quiere, sigo, si no, lo respetamos. Es lo más democrático". Además, aseveró que "en Bolivia no tengo oposición, solo los medios de comunicación; la derecha boliviana no tiene que festejar nada en mi país y viene a festejar a Argentina o va a Venezuela".