Klinsky quiere el Cóndor de los Andes para TVU

El nuevo director de Canal 11 Televisión Universitaria, Ricardo Klinsky, inició gestiones para lograr el Cóndor de los Andes como reconocimiento a la labor de este medio de comunicación.



Klinsky (46), quien estudió Comunicación Social, Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública; y Relaciones Internacionales, acaba de empezar su segunda gestión al mando del canal de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), ya que su primera abarcó desde 2008 hasta 2012.



Según dijo, también se ha propuesto mejorar la parte técnica, priorizando la compra de un nuevo transmisor. "Cuando asumí, lo primero que hice fue reunirme con todos los trabajadores del canal para ver cómo está su economía. Mi primer gran reto es comprar un nuevo transmisor de 5 ó 10 kw, nuestro transmisor tiene más de 34 años", explicó.



Klinsky pretende enfatizar en una programación dedicada a la educación y la cultura. "La esencia del canal es la académica, no podemos competir con los canales comerciales porque ese no es nuestro fin. El primer reto que tenemos en octubre y por instrucción del rector Saúl Rosas y Oswaldo Ulloa (vicerrector) es cubrir la transmisión de la Feria Expociencia, del 26 al 28 de octubre, donde los estudiantes y docentes muestran las investigaciones que han hecho durante el año", dijo.



Con el fin de fomentar la cultura, Klinsky adelantó que se "volverá a invitar a Rubén Poma para que haga un programa de concursos sobre temáticas regionales, al Opa Juanoncho, a Safipro con sus documentales y seguiremos haciendo reportajes de diferentes temas. También haremos un programa para niños junto con el Hogar Teresa de los Andes y Fusindo".



Klinsky admitió que el canal está endeudado y aunque evitó hablar de cifras, aseguró que se están haciendo gestiones con instituciones para lograr mayor apoyo para cubrir las deudas.



El nuevo director de TVU, explicó que en 2011, durante su primera gestión, logró que le otorguen dos títulos en reconocimiento a la labor del canal en la región y ahora hace gestiones para que le otorguen el Cóndor de los Andes. "Acabo de llegar de La Paz donde estuve viendo los requisitos", enfatizó.



Klinsky mostró los reconocimientos que ya obtuvo como Canal Meritorio en la Educación que fue otorgado por la Cámara de Diputados y la Cruz Potenzada, por el aporte de este medio a Santa Cruz.



La relación con Rosas



"Yo tengo una buena relación con el vicerrector (Oswaldo Ulloa) y el licenciado (Saúl) Rosas, espero que esa relación sea a largo plazo, que estemos ahí para que el canal recupere porque tiene muchos retos, el vicerrector y rector se han comprometido a comprar el transmisor con recursos del IDH", aseguró Klinsky.



También aseguró que no habrá recorte de personal, aunque advirtió que el tema de los consultores que trabajan en el canal será revisado. "No se harán recortes, pero vamos a revisar, porque hay que pensar que se tiene que pagar doble aguinaldo. Voy a mantener las 22 becas trabajo y vamos a generar otro número similar para que los estudiantes puedan practicar. El tema de los 20 consultores hay que revisarlo, hay que evaluar si son los necesarios o si hay que reducir personal. Sobre el personal, me reuní con todos los jefes para ver cuáles son las necesidades, cuánto genera el canal y cuánto debe", explicó.



Según Klinsky, está haciendo gestiones para que los responsables de los espacios de programas independientes paguen por el servicio y buscará que las diferentes instituciones de la Uagrm pongan publicidad, como Postgrado.



"Estoy trabajado con el sindicato como un equipo, porque solo no voy a poder trabajar", argumentó y aseguró que se construirá una cancha para los trabajadores al lado del canal.

