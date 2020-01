Reconectando con mis raíces

Al pasado no se va a pelear, sino a aprender. La verdad es que nunca imaginé el impacto de volver a Cuba, tras 15 años de ausencia. Sabía que se trataría de un regreso a ese pasado, después de tanto tiempo con los recuerdos bloqueados, para no sufrir ante la imposibilidad de viajar. Sin embargo, llegué con la mente abierta y sin prejuicios, dispuesto a lo que sintiera mi alma de niño que ahora comenzaba a latir con el corazón de entonces.

El presente y el pasado confluyeron en un encuentro con mi historia: el pueblecito de El Caney, donde transcurrió mi infancia; la casa de mi familia; la visita a mi maestra de radio, Nilda G. Alemán, que supo plantar la primera semilla en mi corazón y que desempolvó anécdotas que estaban guardadas en algún lugar casi olvidado. Fueron tres semanas en las que mi mente mezcló la nostalgia y la tristeza con toda la alegría que desprendemos siempre los cubanos. Un cóctel de sentimientos potentes.

Al regresar, una puerta se abrió de nuevo y sentí emociones que hace mucho no experimentaba. Por eso quiero reincorporar a mi personalidad características tan cubanas como la espontaneidad y el sentido del humor. No quedan dudas de que mis raíces y cultura están allí, donde viví 28 años. El héroe nacional cubano José Martí escribió: “La patria es de todos y es justo y necesario que no se niegue en ella asiento a ninguna virtud”. Todos los cubanos, no importa cómo pensemos, tenemos derecho a visitar y a vivir en nuestra isla.

Celebro haber podido ver una Cuba un poco más abierta, en comparación con la que dejé a finales de los años 90. Básicamente, hay mejoras en temas como la compraventa de viviendas, los alquileres turísticos, los pequeños restaurantes privados… Obviamente, aún queda mucho por hacer. Tengo la esperanza de que los cambios avancen hacia la prosperidad, la pluralidad y el respeto a los derechos humanos. Y que todas las opiniones y tendencias puedan ser escuchadas, porque solo así crece un país. En el futuro, confío en poder contribuir al desarrollo de la isla, porque hoy, más que nunca, me siento cubano y latinoamericano