Yarhui desafía a senador a un debate en quechua

La excandidata a la vicepresidencia, Tomasa Yarhui, desafió a un debate público en quechua al senador del MAS Miltón Barón, debido a la polémica que surgió por la inhabilitación de más de 90 postulantes a la Defensoría del Pueblo, la mayoría por no hablar un idioma nativo.



"Que sea en quechua", dijo la opositora en entrevista a radio La Plata de Sucre, además de exigir al oficialista explicar cómo obtuvo el certificado que acredita que habla una segunda lengua, tras pasar un momento incómodo anoche en un programa de televisión.



John Arandia, María Galindo y otros de los aspirantes a Defensor quedaron fuera de las listas, debido a que no acreditaron el hablar un segundo idioma, uno de los 13 requisitos fijados por la comisión mixta del legislativo, que es presidida por Barón.



En la víspera, el asambleísta del MAS no quiso saludar en quechua en una entrevista con "No Mentirás", aspecto que reforzó las críticas que existen a entorno al requisito, debido a que la población repudia que las propias autoridades no demuestren que hablan alguna lengua indígena.



La aplicación del requisito para ejercer algún cargo público es progresiva en el país, de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), pero la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, recordó que el plazo para aprender a hablar alguna lengua nativa terminó el 2 de agosto de 2015.