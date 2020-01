México no pagará muro fronterizo de EEUU

México no pagará un muro fronterizo que sea construido por Estados Unidos, aseguró el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en el encuentro que sostuvo este miércoles con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.



"Al inicio de la conversación con Donald Trump dejé claro que México no pagará por el muro", escribió en su cuenta de la red social Twitter el presidente mexicano.



El mandatario, que no se refirió a este muro en su mensaje ante la prensa posterior al encuentro, aseguró que tras aclarar este punto "la conversación abordó otros temas, y se desarrolló de manera respetuosa".



El vocero presidencial Eduardo Sánchez señaló en declaraciones a la AFP que Peña Nieto reconoció en esa reunión con Trump que "Estados Unidos está en su derecho de construir un muro en su territorio", pero que debe ser financiado por el gobierno estadounidense.



En el mensaje conjunto a la prensa tras la controvertida cita que ha sido blanco de críticas, Trump defendió el muro fronterizo en vista de la problemática en la frontera común.



"Estados Unidos tiene el derecho de construir un muro fronterizo (...) La inmigración ilegal es un problema para México como para nosotros. Las drogas son un tremendo problema para México como para nosotros", dijo Trump.



El muro fronterizo una de las banderas de la campaña de Trump, quien ha tachado a los migrantes mexicanos de criminales y violadores.