Diferentes previsiones dejan en el limbo el segundo aguinaldo

Tres instituciones polemizaron en los últimos días sobre el posible crecimiento económico boliviano en este año. El debate tiene relevancia debido a que del porcentaje de expansión del Producto Interno Bruto depende el pago del segundo aguinaldo.



El FMI proyecta un crecimiento del 4,3%



El Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinó hace unos días una bajada en el crecimiento para Bolivia para 2015 de un 4,9 a 4,3% respecto al año pasado. El informe "Perspectivas Económicas Globales" presentado por el organismo económico abrió la posibilidad de que no fuera posible el pago del segundo aguinaldo debido a que la cifra de crecimiento sería insuficiente.



El gobierno decretó en noviembre de 2013 el pago anual de un segundo aguinaldo para trabajadores del sector público y privado en caso de que el PIB superara el crecimiento del 4,5% al año.



El BM reduce la expansión de 5,3 al 4,5%



Por su parte, el Banco Mundial (BM) presentó su informe semestral este 15 de abril en el que prevé que el ritmo de crecimiento de Bolivia será del 4,5%. El documento arroja un pronóstico inferior al de enero de 2014, que fue de 5,3%. Aún así, si la predicción del BM se cumple, el pago del segundo aguinaldo se aprobaría.



Las rebajas en la previsión de crecimiento se deben a que Bolivia recibirá ingresos inferiores a los de años pasados debido a la caída del precio internacional del petróleo.



El Gobierno proyecta un crecimiento del 5%



La versión oficial la dio el ministro de Economía Luis Arce, quien redujo la previsión de crecimiento de 5,9 a 5% para este año.



El presidente Evo Morales se pronunció al respecto de los datos publicados por el FMI y rechazó cualquier incertidumbre acerca del pago del segundo aguinaldo. "Estamos convencidos que vamos a estar sobre 5% de crecimiento económico. Respetamos su opinión, aunque el Fondo Monetario Internacional no tiene mucha autoridad para opinar temas económicos", aludió el mandatario en rueda de prensa.



El debate también está abierto en las redes sociales, donde muchos usuarios se han mostrado interesados acerca del pago del segundo pago. Si bien hasta ahora los pronósticos no son más que eso, el crecimiento de la economía del país se conocerá oficialmente a finales de este 2015, lo que determinará el desembolso del segundo aguinaldo.