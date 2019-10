Histórico apretón de manos entre Colombia y las FARC

Este miércoles el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Timoleón Jiménez, alias "Timochenko", se dieron la mano y adelantaron que a más tardar en seis meses, en marzo de 2016, se firmará el Acuerdo Final del Proceso de Paz.



El gobierno colombiano y la guerrilla llegaron este miércoles al más importante acuerdo desde que se iniciaron los diálogos de paz, y definieron cuál será el procedimiento judicial tras el cese del conflicto armado.



En el acuerdo se define una "amplia amnistía" pero excluyendo a los crímenes de lesa humanidad.



"El Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos", señala el texto del acuerdo



No serán objeto de amnistía o indulto, continúa el documento, "las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual".



El presidente de Cuba, Raúl Castro, fue partícipe del histórico anuncio y apretón de manos.



Estos son los principales puntos del acuerdo:

?

- Crear una Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición de esos delitos.



- Crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz



- La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado.



- Al término de las hostilidades, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. No serán objeto de amnistía delitos de lesa humanidad, genocidios, crímenes de guerra, desplazamiento forzado, desaparición forzada y violencia sexual, entre otros.



- La Jurisdicción tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado.



- Los que reconozcan sus delitos se les impondrá una sentencia mas indulgente que a los que los nieguen, que enfrentarán un juicio contradictorio ante el tribunal.



- Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz.



- Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales.



- Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias.



- En el caso de las FARC-, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.



- La transformación de las FARC en un movimiento político legal contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.