Polémica escena de la muerte de Kim Jong-un circula en internet

Una escena de la película The Interview, en la que explota la cabeza del joven líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supuestamente filtrada por Sony, circula en varios portales de noticias en internet.



La escena The Interview filtrada corresponde al clímax del filme, en ella se puede ver el impacto de un misil contra un helicóptero militar en el que viaja el líder norcoreano y tras la explosión el fuego consume su cabeza, según el video difundido en Youtube que luego fue retirado.



Portales como Infobae, Youtube y Mashable difundieron las imágenes que luego fueron retiradas.



Ataque a Sony



Debido a amenazas de tener "su particular 11-S", Sony Pictures canceló el miércoles el estreno en Estados Unidos de The Interview, la cinta en la que dos periodistas estadounidenses (James Franco y Seth Rogen) aceptan el encargo de la CIA de asesinar a Kim.



La inédita decisión vino después de un masivo ciberataque a la red interna compañía por parte del grupo autodenominado Guardianes de la Paz, aunque el gobierno de EEUU señala la posibilidad de que se trate del propio gobierno norcoreano, en represalia por la trama de The interview. Los cibercriminales filtraron al menos cinco filmes de Sony antes de su estreno y documentos internos.

La muerte de King Jong Un en "The interview"