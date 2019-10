Cinco aprehendidos por droga durante Año Nuevo

Cinco personas fueron aprehendidas por delitos relacionados a la droga en cinco operativos realizados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en la ciudad de Santa Cruz entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.



Mauricio Flores, policía de la FELCN, informó este viernes que además de las aprehensiones se secuestró un vehículo y un inmueble que era usado para fabricar droga.



“Se secuestró 35 kilogramos de marihuana con 288 gramos y 2 kilos con 748 gramos de cocaína”, informó Flores.



39 casos en Sucre



El director del Hospital Santa Bárbara de Sucre, Enrique Leaño, informó este viernes sobre un alto porcentaje de heridos y contusos que recibieron atención médica durante el feriado de Año Nuevo a raíz de riñas y peleas ocasionadas por el elevado consumo de alcohol.



Leaño dijo que de los 39 casos atendidos durante ese feriado, un 90% correspondió a heridos con armas punzocortantes, a consecuencia de peleas o algunos casos por accidentes de tráfico, aunque señaló que en general, la jornada "transcurrió sin mayor novedad".



Siete casos en Tarija



La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) atendió siete denuncias durante la fiesta de Año Nuevo, informó el subdirector de esta unidad policial, José Yañique.



"Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero del 2015 hemos recibido siete denuncias. Tres casos son los violencia sociológica y cuatro por violencia física, el más grave ocurrió hoy en la mañana en la comunidad de Alto España", indicó.



Yañique detalló que hoy en la mañana en la comunidad de Alto España, una señora de 25 años de edad, portera de la unidad educativa, fue agredida físicamente por su pareja, sufriendo lesiones en el rostro y espalda.



Sin hechos relevantes en Trinidad



El director regional interino de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Max Antonio Aponte, informó el viernes que en la despedida de 2014 y recibimiento del nuevo año no se registraron hechos relevantes en la capital del Beni, fruto de los trabajos preventivos de la entidad del orden.



"Del 31 de diciembre al 1 de enero solamente hemos atendido cinco casos referidos a robo agravado, hurto, estafa, amenazas, delitos que no ha revestido mayor gravedad", aseguró.



La autoridad ponderó el comportamiento de la población en las fiestas de fin de año, ya que no se registraron pérdidas de vidas humanas y daño a la integridad de las personas.