Policía detiene al presunto autor de atentado en Suecia

El sospechoso de haber atropellado ayer con un camión a una multitud en el centro de Estocolmo es un uzbeko de 39 años, apresado anoche y contra el que se han presentado cargos por terrorismo, reveló ayer la policía sueca, que investiga aún los hechos y su motivación.



La investigación ha “reforzado” las sospechas sobre el detenido, admitió la cúpula policial, que no ha confirmado sin embargo otros detalles apuntados por los medios, como sus simpatías por el grupo yihadista Estado Islámico, la fecha de su llegada a Suecia o el móvil del ataque, que causó cuatro muertos y quince heridos.



“Su nombre apareció en nuestra recopilación de informaciones del pasado”, precisó el jefe de los servicios secretos (Säpo), Anders Thornberg, sin indicar por qué hechos estaba en los ficheros policiales.



Aunque los investigadores no mencionaron su motivación, la forma de proceder recuerda a la de los atentados de Niza (sudeste de Francia), Berlín y Londres, reivindicados por el grupo Estado Islámico (EI).



Si bien no se han realizado más detenciones, no se descarta que haya más personas implicadas, por lo que fuerzas policiales de todo el país participan en la investigación y se han extremado los controles fronterizos durante diez días.

La policía está analizando además un objeto encontrado en el interior del camión, pero no ha aclarado si es una bomba de fabricación casera que no llegó a estallar, como afirmó la televisión pública SVT citando fuentes de la investigación.

El estado de los heridos



El atentado causó cuatro muertos y 15 heridos, de los cuales 10 siguen internados y cuatro están graves. Este es el tercer ataque en Europa en poco más de 15 días después de los de Londres y San Petersburgo y todavía no ha sido reivindicado.

La identidad de las víctimas aún no fue desvelada, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumania dijo que entre los heridos hay un rumano.

Angustia y repudio



Todavía conmocionados, testigos relataron ayer cómo la embestida de un camión contra la multitud transformó el viernes una calle peatonal del centro de Estocolmo en una escena de terror, con cuerpos desmembrados y charcos de sangre.



“Ya he visto muertos, ya he visto accidentes, pero allí...”, cuenta a sus 67 años Margareta Larsson, una veterana enfermera, que tiene que parar de hablar, abrumada por la emoción. "No quiero describir lo que vi. Los cuerpos estaban despedazados", añade. “Hoy, toda Suecia está de luto, pero superaremos esto juntos”, dijo el primer ministro Stefan Löfven, asegurando que el país no se dejaría atemorizar

Honran con flores y velas a las víctimas

Cientos de personas desfilaron ayer por el centro de Estocolmo para acercarse al lugar donde el camión atropelló a una multitud en una zona peatonal y mostrar su respeto por las víctimas.

La zona que rodea la entrada principal de los grandes almacenes Åhléns, donde se estrelló el motorizado que ya ha sido retirado por la policía, aparece con vallas de seguridad, mientras continúa la investigación y decenas de policías armados patrullan el área. Allí, desde primera hora, muchos ciudadanos han ido depositando flores, velas y tarjetas con mensajes a las víctimas o contra el terrorismo, en medio de un silencio que contrasta con el habitual bullicio de una mañana de sábado en Drottninggatan, la principal calle peatonal de Estocolmo.