La familia de Zapata dice que no conoce al hijo de Gabriela y Evo Morales

La familia de Gabriela Zapata Montaño nunca conoció al hijo que nació de la relación que tuvo con el presidente Evo Morales, así lo afirmó este miércoles la hermana de la expareja del mandatario, Paola Zapata, en declaraciones al diario cochabambino Los Tiempos.



"Ahora todo el mundo habla de Gabriela y de un niño, no sé sobre el niño, un niño fantasma que yo no conozco. Mis padres y yo, en honor a la verdad, no sabemos nada del niño", dijo Zapata.



Al igual que afirmó hace unas semanas, Paola, que fue diputada suplente de la oposición entre 2010 y 2015, aseguró que su familia se enteró recién que su hermana Gabriela sostuvo una relación sentimental con el presidente Morales, y que ella se había alejado hace mucho tiempo de su familia.



Cuestionan a la hermana de Zapata



También este miércoles, la diputada opositora, Norma Piérola, aseguró que su excolega, Paola Zapata, fue una de las beneficiadas por la situación económica de la que gozaba su hermana, hoy recluida en el penal de San Pedro con detención preventiva.



“Los suplentes ganan 4.500 bolivianos al mes por venir una semana al mes, pero se la veía viajando de un lado a otro, mejoró en su aspecto físico, suponemos por alguna cirugía plástica, hay fotografías de viajes a Dubai, a Miami con su madre, entonces hay que investigar de dónde venía ese dinero”, dijo Piérola a la red Erbol.



Paola Zapata vivió con su hermana Gabriela durante la época que fue legisladora nacional y debía vivir temporalmente en La Paz.



Gobierno pide no presentar al menor



La ministra de Justicia Virginia Velasco, recordó este miércoles que las leyes bolivianas prohíben la exposición de menores de edad, por lo que advirtió con procesar a Gabriela Zapata si cumple su anuncio de presentar a su hijo ante medios de comunicación internacionales.



"Es un delito de acuerdo a nuestras normativas bolivianas difundir imágenes. Nosotros hemos respetado la norma y por eso se tiene que tomar nomás medidas con relación al niño niña, para eso tenemos un código", declaró la ministra, según cita un cable de ANF.



El presidente Evo Morales está a la espera de la resolución que adopte un Juez del Menor, que debe exigir a Gabriela Zapata que revele la condición real del hijo que tuvieron, y señale si realmente está vivo.