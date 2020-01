Hanks estrena ‘Inferno’, del escritor Dan Brown

Tom Hanks estrenó este sábado en Florencia "Inferno", en la que vuelve a encarnar al profesor Robert Langdon, quien esta vez debe salvar a la Humanidad siguiendo la simbología de Dante Alighieri en "La divina comedia".



En la cinta repite como director el oscarizado Ron Howard, que anteriormente versionó para el cine "El código Da Vinci" y "Ángeles y demonios", ambos superventas del escritor Dan Brown, en los que Hanks dio vida al personaje que explora misterios ambientados en Italia.



Esas obras abordaron cuestiones relacionadas con la Iglesia católica y el Vaticano, pero en esta ocasión las alusiones a la religión son tangenciales y se evita la polémica con la Santa Sede.



"Inferno", que transcurre en gran parte en Florencia, aborda la angustia que causa el desbordado crecimiento de la población humana sobre la Tierra y la solución "definitiva" que plantea el malo de la película (Bertrand Zobrist, interpretado por el estadounidense Ben Foster).,

El director Ron Howard posa con los actores Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy, Irrfan Khan y con el escritor Dan Brown en la proyección de la película "Inferno" en Florencia, Italia

"El Infierno es una construcción personal. Creo que si uno cree en él tiene que creer en el Cielo, y viceversa", declaró Dan Brown en entrevista con Efe y otros dos medios en la capital toscana poco antes del estreno de una cinta de cuyo presupuesto la productora, Sony, no reveló datos.



El director de la oscarizada "Una mente maravillosa" (2001), aludió a renglón seguido al "infierno" que provoca en cientos de miles de personas la huida desde sus países de origen como refugiados o inmigrantes hacia la prosperidad del mundo desarrollado.



"Si hay un vacío del que puede que la sociedad no se ocupe de una manera saludable y constructiva puede ocurrir que se aborde de un modo peligroso y extremo", advirtió.



Hanks también manifestó su punto de vista sobre la situación "infernal" que viven los miles de rescatados de las aguas del Mediterráneo e instó a actuar. "Nosotros somos actores y hacemos películas pero tengo que decir que no puedes negar la verdad de lo que está pasando en el mundo", indicó.



"Inferno", cuyo estreno en otros países se producirá de manera escalonada a partir de la semana próxima, tiene como protagonistas, además de a Hanks, a Felicity Jones, Ben Foster, Sidse Babett Knudsen, Omar Sy e Irrfan Khan.