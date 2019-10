Flexibilizan pago del segundo aguinaldo

El presidente Evo Morales y los empresarios privados acordaron este domingo que el plazo de cancelación del doble aguinaldo se flexibilizará para permitir que las empresas privadas puedan cumplir con el beneficio a sus trabajadores sin afectar su situación económica.



El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, informó que ahora se analizará al interior del Gobierno y en consulta con la Central Obrera Boliviana cuáles serán los nuevos plazos.



"El Gobierno nacional va a flexibilizar el plazo para el pago del segundo aguinaldo, no se ha considerado planteamientos de hacerlo por sectores, por departamentos, por empresas. Ahora se entra en una etapa de consulta con los sectores laborales y se comunicará oportunamente", señaló Arce.



Al ser consultado si el plazo podría extenderse hasta febrero, aseguró que "no está descartado".



La COB analizará la propuesta



Juan Carlos Trujillo, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), anunció que entre el miércoles y jueves definirán una posición respecto a la propuesta de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CPEB), sobre la flexibilización del plazo para el pago del segundo aguinaldo, que fue aceptada este domingo por el gobierno.



Las declaraciones del dirigente del ente máximo de los trabajadores se realizaron tras la conclusión de una reunión que sostuvo con el presidente Evo Morales en la residencia presidencial.



"(El plazo del doble aguinaldo) eso se va analizar para que los ejecutivos tengan conocimiento del planteamiento", señaló el dirigente, sin precisar la fecha que propusieron los privados al gobierno para el pago del doble aguinaldo.





Pedido de la Iglesia



Sobre el pedido de la Iglesia Católica de no pagar el doble aguinaldo a los trabajadores de sus obras sociales, el ministro señaló que "todos tienen que pagar, no existe diferenciación con nadie", recalcando que "para ojos del Estado, la Iglesia es un ente privado", por lo que la ampliación de los plazos también la beneficiará.



Por otra parte, Arce aclaró que en el caso de las empresas públicas y trabajadores de entidades estatales el plazo del pago del doble aguinaldo se mantiene, es decir que este beneficio debe ser cancelado hasta el 20 de diciembre como máximo.



El doble aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" es un beneficio que se paga a los trabajadores activos, públicos y privados, todos los años en los que el crecimiento del Producto Interno Bruto supere el 4,5%, como acontecerá en 2015, según la proyección oficial.