Empresa china multada por abusar a bolivianos

El Ministerio de Trabajo inició acciones judiciales para sancionar a la empresa china Sinohydro Corporation Limited Sucursal Bolivia con una multa de Bs 120.000, por infracción a leyes sociales. Existe abuso a obreros bolivianos.



El 26 de julio de 2016, esa cartera de Estado realizó inspecciones técnicas y laborales en el campamento de la empresa china, ubicado en el municipio de Padilla, que se adjudicó la construcción del tramo carretero Padilla - El Salto, que es parte de la Diagonal Jaime Mendoza, constatando que se incumple disposiciones de seguridad industrial y las normas laborales.



Durante la inspección, el personal de nacionalidad china evadió contactarse con los integrantes de la comitiva, integrada por personal del Ministerio de Trabajo con el acompañamiento del Ejecutivo de la Confederación Nacional de Constructores. Ellos aducieron falta de comunicación, de acuerdo al reporte oficial.



El reclamo recurrente por parte de trabajadores bolivianos fue que los súbditos chinos que fungen como capataces tiene una conducta abusiva “casi todo el tiempo”, pues muchos de ellos no hablan español lo que dificulta la comunicación que se traduce en maltrato.



La mayoría de los trabajadores no cuentan con la ropa de trabajo adecuada que exige la ley, así como la falta de medidas de protección que brinde seguridad a los trabajadores; inclusive se constato que la mayoría de obreros constructores, para cumplir la labor encomendada, deben traer sus propias herramientas.



Cuando la comisión llegó al campamento, se constató que muchos de los trabajadores fueron encerrados en una de las construcciones a fin de que la comitiva no pueda evidenciar el incumplimiento y vulneración a las normas laborales. Estos trabajadores no contaban con ropa de trabajo, perciben un sueldo inferior al salario mínimo nacional, además no contaban con los seguros corto y largo plazo.



La empresa no brinda ambientes adecuados para el pernocte de los trabajadores, que cuentan solamente con un colchón y una frazada por obrero. Tampoco cuenta con el comedor que señala la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, de modo que los obreros bolivianos ingieren sus alimentos en plena construcción, mientras que los súbditos chinos cuentan con la comodidad de un comedor exclusivo para ellos. Este aspecto denota una discriminación.



Otra irregularidad detectada fue que en este centro de trabajo vivían personeros de nacionalidad china, que al momento de la entrevista con el personal chino, no contaban con sus respectivos pasaportes, así como los documentos que demuestran cumplimiento a normas laborales, como el pago de subsidios prenatales y aportes a las AFPs.