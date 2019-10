David Montaño: “Hay 600 ítems que son pagados por los padres de familia”

_Se anuncian movilizaciones desde el inicio de clases por parte de los maestros urbanos y rurales y los padres de familia. ¿Cuáles son las demandas?

Queremos decir que hemos tenido respuesta de parte de las autoridades educativas con respecto a nuestro pliego petitorio, solo algunas declaraciones a través de la prensa que no son oficiales. En este sentido, este lunes iniciamos las movilizaciones.



Paro todavía no, pero otro tipo de movilizaciones sí. Estamos pidiendo ítems y nivelación de la carga horaria, muchos profesores tienen 72 horas y se exige que lleguen a 96 horas. Los maestros ya hemos cumplido con el Profocom (Programa de Profesionalización Complementaria), pero nuestras condiciones laborales

y salariales no han mejorado, por lo tanto, esa es otra de nues-

tras demandas.



_¿Cuántos ítems se requiere para la región?

Santa Cruz necesita al menos unos 600 ítems para directores, maestros, técnicos y administrativos, que ahora son pagados por los padres de familias, cuando esa es una responsabilidad del Estado.



_Se anuncian más cambios en el marco de la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez.

Toda la implementación de un plan requiere de una estrategia, acompañada de recursos y de los materiales pedagógicos; sin embargo, esto no se cumple. Los profesores hacen lo que pueden para aplicar estos cambios, pero muchas veces se cae en la improvisación porque no hay recursos