Piqué no es el único, Shakira también cantó a sus ex

Recientemente, la cantante Shakira estrenó Me enamoré, una canción que habla sobre su historia de amor con el futbolista Gerard Piqué. Pero no es la primera vez que la estrella colombiana habla del amor y del desamor en sus canciones. Te mostramos todas las canciones que la rubia hizo en honor a sus ex.

A sus 17 años, Shakira vivió un intenso romance con Oscar Ulloa. El ahora empresario pasó su juventud en Barranquilla donde conoció a la cantante, con la que estuvo saliendo cuatro años. Según contó, le dedicó canciones como Eres, Te Necesito y Antología. Incluso, él participó en el videoclip del tema Dónde estás corazón.

Ulloa terminó con Shakira en un Día de San Valentín. "Creo que era el momento en que tenía que seguir sola y no me equivoqué. Llegó al cielo", declaró el ex a un medio colombiano.

En 1997, la cantante inició un noviazgo con Osvaldo Ríos, un actor de telenovela mucho mayor que ella. La relación fue muy comentada, aunque solo duró ocho meses, Shakira le dedicó Moscas en la casa.

El actor reconoció más tarde que él le compuso algunos poemas a ella y que hay otras canciones como Tú o Ojos así que están inspiradas en su relación.

La relación más conocida y mediática de la intérprete antes de que el jugador del Barcelona se cruzara en su vida fue la que tuvo con Antonio de la Rúa, hijo del ex presidente argentino Fernando de la Rúa, con quien empezó su noviazgo en 2000.

La pareja duró 11 años junta y su separación no fue nada amistosa. Shakira habla de él en la balada Día de enero. En el clip de Underneath Your Clothes Shakira aparece abrazada a Antonio.