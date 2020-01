El caso Rósza y la corrupción avivan el debate cívico

Ribera se ubica como el candidato progresista, ajeno a las logias y plantea críticas al sistema político

Nicolas Ribera: “El Comité tiene que combatir la corrupción”

El ex vicepresidente cívico de la gestión de Herland Vaca Díez plantea combatir la corrupción pública desde el Comité pro Santa Cruz, como aporte de la sociedad civil a la gestión.



_ ¿De qué logia es usted?

Yo soy un candidato que no pertenece a ninguna logia. Entiendo que la sociedad tiene diversas agrupaciones donde hay grupos de presión y de expresión. Son parte de la naturaleza del desarrollo humano y creo que, en ese sentido, las hay.



_ ¿El candidato no sabe de los Caballeros del Oriente ni de los Toborochi?

He leído lo que se ha dicho sobre ellos y he estudiado…

_ ¿Ha participado de reuniones con logieros?

No, jamás.



_ Hablemos de otros grupos de poder. ¿A qué grupos representa su candidatura?

Yo he venido trabajando estos últimos 30 años motivado por mis ideas. En todo caso, a partir de las ideas que yo creo es que me he motivado a mí mismo participando de la Central Obrera Boliviana (COB) en una etapa de mi vida. En otra etapa de estudiante, en la universidad, como miembro del centro interno de estudiantes de Derecho, después en la Federación Universitaria Local (FUL), la vicepresidencia de la Confederación Universitaria Boliviana. Y de nuevo en la COB y después en el Comité pro Santa Cruz.



_ Si es elegido, ¿cuál será su postura frente a la gestión de Percy Fernández?

Yo creo que hay que ver el tema del gobierno municipal en varias dimensiones. La primera es el tema de la falta de fiscalización interna. Es decir, los acuerdos políticos logrados en el Concejo Municipal, en estos últimos diez años, han logrado casi anular la actividad fiscalizadora. Y esto, obviamente, impide el control del ejercicio del poder y eso genera impunidad. Una sana crítica, no solo al gobierno municipal, sino al gobierno departamental y al gobierno pero con propuestas.



_ La Alcaldía reveló que hay 70 procesos de supuesta corrupción. ¿Cuál debería ser el rol del Comité en esta situación?

Primero, ellos, la Alcaldía, han generado un espacio de investigación. Lo que pasa es que en el ámbito político las cosas se generan al revés. Yo hago bulla para que no me miren en el fondo. Se generan cortinas de humo. Ahora bien, entiendo que al crearse esta secretaría en la Alcaldía, hay un reconocimiento de que existe corrupción. No se crea por obra y gracia del espíritu santo, se crea por una necesidad. Yo creo que lo que hay que combatir es la patrimonialización de la administración pública por intereses privados, la corrupción en toda instancia de gobierno. El Comité debe hacer eso. Debe recuperar su carácter ciudadano.



_ ¿Usted es más cercano a Evo Morales, Rubén Costas o Percy Fernández?

Los conozco a los tres.



_ ¿Con cuál es más cercano?

Admiré a Percy Fernández, de muchacho, porque él parecía evangelista predicando los contenidos de la Constitución y mi generación admiraba esas prácticas democráticas, pero en estos últimos 10 años eso ha desaparecido. De don Rubén Costas siempre observé esta actitud que tuvo con el crecimiento de su liderazgo. Me parece interesante. Con don Evo Morales he compartido en la COB. Pero el poder los desnuda y creo que hay un dejo de autoritarismo que impide el desarrollo de la democracia. De afinidades, con ninguno

Fernando Cuéllar: “El caso terrorismo debe cerrarse porque es falso”

Cuéllar se muestra como académico, con experiencia y con un discurso muy cruceñista

Es vicepresidente cruceño en la actualidad y no oculta sus diferencias con el Gobierno. Se dice independiente de la gestión de Percy aunque trabajó con él. Propone unir a los cruceños.



_ ¿Pertenece a alguna logia?

Yo no pertenezco a ningún grupo de poder. Creo que estos grupos de poder cumplieron una función en algún momento, pero ya pasaron.



_ ¿No es usted Caballero del Oriente o Toborochi?

Ni Caballero ni Toborochi. Yo soy un caballero porque soy nacido en Santa Cruz solamente.



_ ¿Qué posición tendrá con el gobierno de Evo Morales?

Nuestra gestión va a ser propositiva, no reactiva. Vamos a ser muy firmes en la defensa de la justicia, en la defensa de los valores, de los principios constitucionales y en el posicionamiento de la profundización de las autonomías. Este país está más centralizado que nunca. Nuestra posición va a ser muy firme en cuanto al tema del terrorismo. El caso terrorismo creemos que es muy falso y vamos a ir al fondo. Ese proceso se debe acabar porque ha sido montado… Es falso.



_ ¿Quién montó el caso?

La gente del Gobierno. Para descabezar la institucionalidad de los cruceños, para descabezar posibles líderes que estaban posiblemente provocando que el liderazgo cruceño vaya a la toma del poder político.



_ ¿Cree que podrá mantener esta postura si llega al Comité?

El Gobierno es duro. Pero cuando tengamos que ser contestatarios, vamos a serlo. No nos van a temblar los pantalones.



_ Se dice que los cívicos cruceños son críticos con Evo Morales, pero le pasan todo a Percy Fernández y a Rubén Costas. ¿Será igual de duro y crítico con Percy y Rubén?

Lo mismo. Si tenemos que ser ‘puente’, si tenemos que coordinar, lo vamos a hacer. Pero si tenemos que reclamar, vamos a reclamar. Creo que el Comité debe tener amistad con todas las instancias de Gobierno. Creo que entre los cruceños no podemos estar peleándonos. Los cruceños tenemos que aprender a tener nuestras diferencias pero a trabajar por Santa Cruz. (...) Hay un cliché grandísimo que nos tiene que unir a los cruceños: trabajar (por Santa Cruz).



_ ¿Qué le crítica a Rubén?

Hay que profundizar la autonomía. La autonomía tiene que generarse a través de la dictación de leyes…



_ A usted lo molestan recordándole que fue secretario de Percy. ¿Será capaz de criticar las fallas del alcalde?

Yo quiero dejar clara una situación. Yo fui invitado a trabajar con el gobierno del ingeniero Percy Fernández en la Alcaldía, por mi capacidad profesional. Pero estuve en un periodo muy corto por ahí y no tengo ningún compromiso. Si hay que criticarlo, hay que criticarlo.



_ ¿Con quién se siente más cercano, Percy, Evo o Rubén?

Obviamente, yo no tengo ninguna relación con el Gobierno y yo me siento muy bien tanto con el gobernador como con el alcalde. Los tres somos cruceños, nos conocemos y tenemos un mandato de este pueblo que es trabajar por Santa Cruz.



_ ¿Cuál es el rol del Comité?

El Comité ha tenido siempre el rol de trabajar por el desarrollo cruceño, por el respeto a los derechos humanos y creo que dentro de ese concepto, que nace desde los años 50, se mantiene. Creo que se malinterpretó la declaración del ingeniero Róger Montenegro porque no es que no sepa cuál es su rol. Él dijo que vamos a seguir buscando a qué más debe avocarse el Comité