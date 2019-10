Bolivia se negó a participar en misiones de pacificación de la ONU

Bolivia se negó a participar en misiones de pacificación convocadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) porque fueron consideradas por el Estado boliviano como un nuevo esquema de "colonización", reveló el vicepresidente Álvaro García Linera este lunes.



"Cada vez que nos han planteado a nivel de Naciones Unidas que participemos con tropas supuestamente de pacificación, pero en verdad de ocupación, nos hemos negado, nos hemos opuesto, porque en verdad se trataba de camuflar políticas de dominación colonial", explicó García Linera en el acto de licenciamiento del último contingente de la Compañía de Infantería Mecanizada Bolivia XV Haití "Cascos Azules".



El vicepresidente aseguró que la misión en Haití no tenía los mismos objetivos de otras que organiza Naciones Unidas en África y en Medio Oriente, sino que fue "definida como una política de protección".



"Consejo de invasión" de la ONU



García Linera acusó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de haber organizado numerosas misiones de ocupación colonial.



"Muchas veces esa destrucción del Estado en Europa del Este, en Medio Oriente y en África, ha sido apoyada por el Consejo de Defensa de Naciones Unidas, que es un Consejo de invasión en verdad. Y cuando ha sucedido eso el Estado de Bolivia ha sido firme: nosotros no respaldamos, no apoyamos las modernas formas de dominación colonial", respaldó.