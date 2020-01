Identifican a mineros que estuvieron junto a Illanes

El Fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, informó que ya lograron identificar a los mineros que participaron en el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes y trabajan para lograr la captura de esas personas.



Sin mencionar nombres, Blanco afirmó que el testimonio de dos testigos fue fundamental para la identificación de las personas. Según la autoridad resta conocer algunos datos para establecer los hechos que tuvieron lugar el día de la muerte.



De acuerdo con Blanco, la filtración de los videos no son responsabilidad de los fiscales y dijo que los mineros, algunos que fueron aprehendidos, entregaron grabaciones a terceras personas, mismos que muestran las últimas de vida de la autoridad.



Son 12 días desde el trágico hecho, registrado a los pies del cerro Pucara, en el poblado de Panduro, entre la carretera La Paz-Oruro. Para mañana se prevé la interpelación de los ministros de Gobierno y Minería, Carlos Romero y César Navarro, en la Asamblea Legislativa.



En la víspera la familia de Illanes, mediante un comunicado, pidió "no prestarse a esta inhumana campaña de desprestigio y colaborar con las autoridades pertinentes que ya iniciaron un proceso de investigación para identificar y sancionar a los responsables de ese crimen de lesa humanidad", en la difusión de imágenes del profesional antes de morir.