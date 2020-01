Piden aclarar sobre dinero para una fundación

La responsable de la Fundación Santiago Montaño, Fernanda Fuentes, pide al alcalde de Warnes, Mario Cronenbold que explique el destino de Bs 2 millones que el Gobierno comprometió el 15 de junio de 2015 para la construcción de un centro para niños con parálisis cerebral en el vecino municipio norteño.

El compromiso se lo hizo público en el reality Bailando por un Sueño, donde Fuentes danzó como pareja de Cronenbold, recibiendo la noticia como sorpresa dentro del programa.

“La entrega del cheque simbólico se hizo un acto donde acudimos al lugar donde se colocó un banner con la foto de mi hijo al lado del presidente del Estado, Evo Morales, y el burgomaestre Cronenbold. Si hago el reclamo es porque la gente que me sigue cree que me he embolsillado el dinero, el cual nunca llegó a mis manos”, declaró Fuentes.

“No acuso al presidente ni al alcalde, solo quiero que me aclaren dónde está y cuándo iniciarán su construcción”, agregó la mujer que es mamá de un niño con parálisis cerebral y a cuya fundación se han acoplado unas 60 familias con hijos que sufren esa enfermedad.

La fundación da clases a la escuela de padres en los predios de los Boy Scouts, en el Parque Los Mangales del tercer anillo y avenida Roca y Coronado.

El burgomaestre warneño aún no ha dado su versión sobre el tema.